Info Birmanie fête ses 20 ans !

À cette occasion, nous vous invitons à nous retrouver le jeudi 15 décembre pour une soirée festive!

Venez donc passer un bon moment et échanger, lors du débat ou autour d’un verre et d’un buffet, sur les évolutions de la Birmanie et sur les activités de l’association.

AU PROGRAMME:

* 19H30

Projection – débat autour du documentaire » Une poudrière de diversité ethnique « , de Christophe De Buretel.

Après 60 années de guerre civile entre des groupes ethniques armés et l’armée centrale birmane, une nouvelle tentative de paix unilatérale dans le pays est initiée en 2011.

Le débat se fera en présence du réalisateur, membre d’Info Birmanie. Ce sera l’occasion de discuter des évolutions depuis que la Ligue Nationale pour la Démocratie est au pouvoir et particulièrement du processus de paix.

* 20H30

Délicieux buffet birman !

Nous pourrons discuter autour d’un verre et d’un bon buffet birman, cela vous permettra aussi d’en savoir plus sur des thématiques qui vous intéressent !

L’entrée et le buffet se feront sur dons libres (car Info Birmanie existe aussi grâce à vous!). C’est aussi le moment de vous présenter la campagne de don d’Info Birmanie, que nous venons de lancer!

Pensez à nous confirmer votre présence en envoyant un mail à infobirmanie@gmail.com. Nous espérons vous y voir nombreux.

Notre événement est aussi sur facebook.

RDV à partir de 19h, Chez Foucher Mère et Fille

118 rue des poissonniers

75018 Paris