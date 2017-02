Le gouvernement birman doit répondre à l’intolérance

Trente-quatre organisations internationales, régionales et nationales qui travaillent en solidarité pour les droits de l’Homme et la démocratie en Birmanie ont signé une déclaration commune appelant le gouvernement à répondre à l’intolérance croissante à la suite de l’assassinat de l’éminent avocat musulman et activiste U Ko Ni, à l’aéroport de Rangoun il y a 10 jours.

Les organisations signataires sont basées en Australie, au Bangladesh, en Belgique, en France, en Allemagne, en Irlande, en Malaisie, en Norvège, aux Philippines, en Afrique du Sud, au Sri Lanka, en Suisse, en Thaïlande, au Royaume-Uni et aux États-Unis, et sont activement investies sur les droits sociaux, les droits de l’Homme, les droits des minorités, la liberté de presse, les réfugiés, les femmes, la paix et l’aide humanitaire.

En tant qu’organisations dédiées à soutenir la transition démocratique et une paix durable et inclusive des minorités ethniques et religieuse en Birmanie, l’assassinat du conseiller juridique de la Ligue Nationale pour la Démocratie (LND) – éminent avocat musulman – à l’aéroport international de Rangoun le 29 janvier 2017 est un choc.

Conseiller clé de la LND sur la réforme constitutionnelle, U Ko Ni a joué un rôle extrêmement important qui a contribué à la lutte pour une réelle réforme démocratique et l’évolution vers le fédéralisme en Birmanie. Il était également un exemple percutant de la contribution précieuse de la communauté musulmane birmane à la nation. Son assassinat a provoqué une onde de choc à travers la communauté internationale des droits de l’Homme. Une telle tragédie est une énorme perte pour tout le monde en Birmanie, et nos pensées accompagnent sa famille.

Dans notre monde ou ne cessent de croitre la xenophobie, la haine religieuses et l’intolérance, il est crucial que ce tragique événement ne soit pas utilisé pour motiver de nouvelles divisions internes en Birmanie. Face à ce constat, nous appelons le gouvernement dirigé par la LND à prendre les mesures suivantes :

Arranger une enquête urgente, indépendante et impartiale sur cet assassinat Reconnaître l’influence insidieuse des éléments anti-musulmans sur la société birmane et faire valoir l’égalité ethnique et religieuse de tous dans le pays, notamment de la minorité musulmane Rohingya de l’État d’Arakan, l’une des plus persécutées au monde S’engager à mettre en œuvre le Plan d’Action de Rabat qui interdirait la promotion de la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, l’hostilité ou la violence, et particulièrement les propres mots d’U Ko Ni, de promulguer une loi pour que des mesures efficaces soient prises concernant les discours de haine et la discrimination

Outre ces actions, nous répétons notre appel pour une Commission d’enquête sur les atrocités dans l’État d’Arakan. Nous appelons les membres des Nations Unies à se diriger vers une Commission d’Enquête avant que la situation ne se détériore encore davantage.

Seule une Birmanie unie et libre de toute discrimination et persécution religieuses et ethniques peut atteindre une paix durable, la stabilité et le progrès auxquels nous aspirons tous.

