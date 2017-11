Projection – débat : tensions inter-religieuses & Rohingya

Info Birmanie organise Mercredi 8 Novembre à 19H30 une projection-débat pour comprendre les causes et enjeux de la situation de la minorité musulmane Rohingya en Birmanie.

Merci de confirmer votre participation via ce lien.



« Ces bouddhistes qui excluent » aborde la trajectoire de bouddhistes nationalistes qui ont promu depuis plusieurs années la marginalisation des populations musulmanes au sein du pays. Le documentaire met en parallèle les discours haineux professés par certains moines et les violences perpétrées à l’encontre de la minorité musulmane Rohingya au sein du pays, en particulier depuis 2012.

Christophe De Buretel, réalisateur du documentaire et fondateur de Burma 2015, et l’équipe d’Info Birmanie seront présents pour répondre à vos questions.

Info Birmanie travaille avec des associations locales birmanes qui défendent les droits des Rohingya et relaie leurs voix en France et au sein de l’Union Européenne.

Si vous souhaitez nous aider à renforcer nos actions pour la protection des droits l’homme en Birmanie, vous aurez la possibilité de faire des dons lors de cette soirée projection-débat.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter via Facebook ou via infobirmanie@gmail.com .