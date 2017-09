Rassemblement devant l’ambassade de Birmanie – soutien aux Rohingya – Lundi 11 septembre 16h

Rendez-vous Lundi 11 septembre sur la place, au croisement de la rue des Courcelles et de l’Avenue Van Dyck (métro Monceau ou Miromesnil).



En Février dernier, un rapport des Nations Unies a documenté de graves violations des droits de l’Homme de la part de l’armée birmane à l’encontre de la minorité musulmane Rohingya pouvant constituer des « crimes contre l’humanité » lors d’une vaste « opération de nettoyage » de près de quatre mois lancée par l’armée à la suite des attaques de postes de police faisant neuf morts du côté des forces de sécurité. Alors que la situation actuelle rappelle les événements d’octobre 2016 et l’opération qui s’en est suivie, nous sommes particulièrement inquiets du fait d’être à nouveau confrontés à de graves violations des droits de l’Homme à l’encontre de la minorité musulmane Rohingya qui pourraient constituer des « crimes contre l’humanité » dans le nord de l’État d’Arakan en Birmanie. Depuis les attaques du 25 août, menées par des individus soupçonnés d’être liés au groupe insurrectionnel ARSA (Arakan Rohingya Salvation Army), c’est près de 270 000 Rohingya (au moins) qui se sont réfugiés au Bangladesh. Nous pouvons parler, à minima, de 400 morts. Mais ces sources émanant des forces birmanes, nous sommes amenés à penser que ce chiffre est bien plus élevé et les témoignages recueillis laissent présager le pire.

Événement facebook ici.

VENEZ NOUS REJOINDRE LUNDI 11 SEPTEMBRE A 16H, SOYONS NOMBREUX POUR EXIGER LA PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES