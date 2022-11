Soutenez le peuple birman, soutenez Info Birmanie

Depuis le coup d’Etat militaire, les Birman.e.s luttent pour leur liberté et dignité

Faire un don à Info Birmanie, c’est donner une voix aux Birman.e.s qui s’engagent malgré le danger

Les nouvelles quotidiennes de la Birmanie sont effrayantes par la violence déployée par l’armée pour mater la révolte populaire, mais aussi pleines d’espoir par l’ampleur de la résistance. Le peuple birman résiste au coup d’État militaire de février 2021. Et Info Birmanie déploie tous les efforts possibles pour soutenir ce mouvement pour la liberté et la dignité.

Mais la guerre en Ukraine éloigne la Birmanie de l’agenda médiatique et politique, la cause du peuple birman doit être davantage connue, médiatisée, relayée et soutenue. La France – à l’instar de la communauté internationale – est loin d’avoir apporté tout son soutien au soulèvement du peuple contre la junte.

Avec nos partenaires birmans et internationaux, nous relayons les voix de la résistance, nous informons et menons des campagnes comme #avectoimyanmar. C’est la raison d’être d’Info Birmanie : relayer les demandes de la société civile birmane.

Sans soutien international, le mouvement populaire risque de ne plus être entendu et soutenu. Vous le savez, Total Energies s’est retirée de Birmanie cette année suite aux nombreuses campagnes de la société civile, dans lesquelles Info Birmanie et ses partenaires ont joué un rôle actif. C’est un coup sévère qui a été porté à la junte, qui dépend des revenus des énergies fossiles pour acheter des armes à la Russie et la Chine.

D’autres multinationales françaises, notamment des banques, continuent à favoriser la junte et ses entreprises. Info Birmanie va renforcer en 2023 son action pour stopper ces flux financiers qui permettent à l’armée de massacrer son peuple. Soutenez ce combat.

Nos actions pour le peuple birman

Info Birmanie :

· décrypte la situation du pays dans les médias

· développe la campagne de sensibilisation #avectoimyanmar

· relaie les voix de la société civile birmane

· interpelle les acteurs économiques pour que cesse tout lien avec la junte

· organise des rencontres entre militants birmans et nos représentants pour que notre pays soutienne la résistance du peuple birman

· impulse des initiatives qui fédèrent citoyens et organisations impliqués sur la Birmanie

Pour poursuivre son action, Info Birmanie a besoin de votre soutien. Notre équipe veut renforcer ses moyens d’action en cette période cruciale pour le peuple birman. Enfin, pouvoir compter sur vous, c’est aussi permettre à notre association de rester indépendante.

Participez au mouvement de générosité mondiale généré par le Giving Tuesday du 29 novembre en soutenant notre action!



Merci par avance,

L’équipe d’Info Birmanie