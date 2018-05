MISSION ET ACTIVITÉS

Créée en 1996, Info Birmanie est une association loi 1901 à but non lucratif. Centre d’information et de plaidoyer, Info Birmanie a pour principale mission d’informer et de sensibiliser à la situation politique, économique et sociale en Birmanie, afin de promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l’homme en Birmanie.

Info Birmanie est l’association française de plaidoyer de référence sur la Birmanie. Depuis plus de vingt ans, nous travaillons sur la situation des droits de l’homme en Birmanie, nous sommes donc à même de nous positionner comme force de proposition auprès de la communauté internationale et de suggérer des pistes de travail concrètes.

Info Birmanie est partenaire d’organisations de la société civile basées en Birmanie, et agit comme une passerelle entre les acteurs locaux birmans et la société civile en France. Ces relations nous permettent de relayer une information de terrain de qualité et de mobiliser les citoyens français pour soutenir la société civile birmane.

L’association se consacre également à un travail de sensibilisation de l’opinion française, par ses relations avec les médias, la diffusion de campagnes de mobilisation, l’animation des réseaux sociaux ou l’organisation d’événements culturels tels que des conférences, des projections débats et des expositions dans toute la France.

Nos actions :

PLAIDOYER

Informer et alerter la communauté internationale

Promouvoir une action politique et économique en France en faveur des droits de l’homme et de la démocratie en Birmanie

Fédérer les initiatives internationales œuvrant pour la Birmanie

INFORMER ET MOBILISER

Mobiliser et informer les médias français

organiser des événements publics

Animer des campagnes de sensibilisation

Publier des rapports d’information

SOUTENIR LA SOCIÉTÉ CIVILE

Relayer la voix des communautés locales

Soutenir les organisations de la société civile qui œuvrent pour les droits de l’homme et la démocratie en Birmanie

Protéger les personnes les plus vulnérables

Pour plus d’information, téléchargez notre dépliant ici ou une brochure plus détaillée ici

Financements :

Nous sommes financés exclusivement par des associations, des fondations et des dons de particuliers. Cette indépendance nous permet de mener à bien notre plaidoyer politique et nos actions de sensibilisation auprès du public français.

Pour nous aider à continuer nos activités, vous pouvez nous soutenir financièrement en devenant adhérent ou donateur.

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE



Info Birmanie est une association Loi 1901. Son équipe est composée d’un conseil d’administration de 10 personnes, d’une salariée et d’une dizaine de bénévoles. L’association dispose également d’une antenne locale à Strasbourg, ainsi qu’un vaste réseau de sympathisants sur le sol français.

Composition du Bureau

Mathieu Flammarion, Président

Cécile Harl, Secrétaire Général

Dominique Falcioni, Trésorier

Composition de l’équipe salariée

Camille Cuisset,coordinatrice

Pauline Autin, Volontaire en service civique

CONTACTS



Info Birmanie :

La Ruche

24 rue de l’Est

75020 PARIS

tel : 0762806133

email : infobirmanie@gmail.com

Équipe Info-Birmanie Strasbourg :

Dominique Falcioni : infobirmanie.strasbourg@gmail.com