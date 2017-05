Situation humanitaire urgente – Nord de l’État Shan

7 mars 2017

Des affrontements entre les forces armées gouvernementales et le groupe ethnique armé Myanmar National Democratic Alliance Army (MNDAA) ont éclaté le 6 mars au matin à Laukai, dans la zone auto-administrée Kokang du nord de l’État Shan en Birmanie.

Pour l’instant, 20 pertes – civils et combattants – ont été reportées. Une institutrice de l’école primaire a également été tuée. Le nombre de perte de civils nécessite confirmation. Les combats continuent et les civils fuient dans différentes directions.

Une partie de la population locale a traversé la frontière pour la Chine. Entre-temps, la plupart des travailleurs migrants venus du sud de la Birmanie ont échappé aux combats en fuyant vers Lashio. Environ 200 personnes sont arrivées à Lashio ce matin, le 7 mars 2017. Le Monastère Mansu de Lashio et les organisations locales de la société civile ont assisté ces personnes pour le trajet de retour à leurs domiciles. En même temps, d’autres ont quitté Lukai pour Kunlone Town, la ville la plus proche dans cette zone. Cependant, la route entre Laukai et Kunlone n’est absolument pas sûre et très peu de voitures réussissent à la traverser. Les prix des transports ont rapidement augmenté, jusqu’à dix fois le tarif normal. Ainsi, de nombreux civils sont coincés à la frontière entre la Chine et la Birmanie.

Les principales inquiétudes sont la protection et la sécurité des populations civiles. La situation des civils en zone de conflit est particulièrement critique. La cessation immédiate des hostilités par les parties prenantes est nécessaire afin d’éviter des souffrances inutiles et des morts. Des informations contradictoires et biaisées ont été diffusées sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias traditionnels. L’accès à une information correcte est primordiale dans une telle situation, notamment afin de fournir l’aide humanitaire nécessaire et la protection des populations civiles.

Joint Strategy Team – Bridging Rural Integrated Development and Grassroot Empowerment (BRIDGE), Kachin Baptist Convention (KBC), Kachin Relief and Development Committee (KRDC), Kachin Women Association (KWA), Kachin Development Group (KDG), Karuna Mission Social Solidarity (KMSS), Metta Development Foundation (Metta), Nyein (Shalom) Foundation and Wunpawng Ninghtoi (WPN).