𝐑𝐞𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐥𝐞 𝐩𝐨𝐞̀𝐭𝐞 𝐑𝐨𝐡𝐢𝐧𝐠𝐲𝐚 𝐌𝐚𝐲𝐲𝐮 𝐀𝐥𝐢

๐ธ๐‘›๐‘ก๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘‘๐‘’ฬ๐‘”๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘‘๐‘Ž๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘› ๐‘‘๐‘’ ๐‘™โ€™๐‘Ž๐‘๐‘๐‘ข๐‘’๐‘–๐‘™ ๐‘Ž๐‘ข ๐ต๐‘Ž๐‘›๐‘”๐‘™๐‘Ž๐‘‘๐‘’๐‘ โ„Ž ๐‘’๐‘ก ๐‘๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘‘โ€™๐ธ๐‘ก๐‘Ž๐‘ก ๐‘’๐‘› ๐ต๐‘–๐‘Ÿ๐‘š๐‘Ž๐‘›๐‘–๐‘’, ๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘ ๐‘œโ„Ž๐‘–๐‘›๐‘”๐‘ฆ๐‘Ž ๐‘’๐‘› ๐‘ž๐‘ข๐‘’ฬ‚๐‘ก๐‘’ ๐‘‘๐‘’ ๐‘—๐‘ข๐‘ ๐‘ก๐‘–๐‘๐‘’ ๐‘’๐‘ก ๐‘‘โ€™๐‘Ž๐‘ฃ๐‘’๐‘›๐‘–๐‘Ÿ

Un รฉvรฉnement organisรฉ par Info Birmanie avec The Dissident Club

Le samedi 13 mai 2023 de 18h00 ร 20h00

Dissident Club 58 rue Richer 75009 Paris

Poรจte et coauteur de ยซ lโ€™Effacement ยป avec la journaliste Emilie Lopes (รฉditions Grasset), Mayyu Ali est un rescapรฉ qui a dรป sโ€™exiler au Bangladesh puis au Canada : aprรจs avoir survรฉcu ร la violence politique en Birmanie, il a dรป fuir la violence des camps au Bangladesh. Niรฉ dans son existence, menacรฉ pour sa dรฉfense de valeurs universelles, il tรฉmoigne sans relรขche et croit dans le pouvoir des mots. The Dissident Club, fondรฉ par le rรฉfugiรฉ politique Taha Siddiqui, accueille cette rencontre privilรฉgiรฉe avec un grand tรฉmoin de lโ€™histoire contemporaine des Rohingya.

Avec la participation d’Emilie Lopes (journaliste indรฉpendante) et de Sophie Brondel (coordinatrice dโ€™Info Birmanie)