10 Décembre 2018 – Journée internationale des droits de l’Homme

La Déclaration Universelle des droits de l’Homme a 70 ans. La Birmanie fait toujours face à d’immenses défis en matière de respect des droits humains et de justice. La société civile birmane, qui il y a quelques temps encore continuait d’espérer un changement dans le cadre de la transition démocratique amorcée, exprime désormais son désenchantement et ses espoirs déçus de manière plus marquée. Nos pensées vont à toutes les victimes des violations des droits humains et à tous ceux qui, avec beaucoup de courage, et parfois au péril de leur vie, se battent pour défendre les droits de l’Homme et les valeurs démocratiques dans leur pays.