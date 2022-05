15 juin / Journée sur la Birmanie : « 499 jours, entre chaos et résistance »

Info Birmanie et la Communauté Birmane de France organisent une journée sur la Birmanie le mercredi 15 juin 2022 à l’Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris, 499 jours après le coup d’Etat militaire.

Cet événement réunira ONG, militants et artistes birmans, journalistes et chercheurs pour décrypter la situation du pays depuis le 1er février 2021 et faire entendre les voix de la société civile birmane, mobilisée avec un courage incroyable face à la junte militaire. Le mouvement de protestation du peuple birman contre la junte s’est, au fil des mois, transformé en révolution : le «Printemps Birman ».

Nous évoquerons la répression menée par la junte et la crise humanitaire, tout en mettant en lumière les multiples formes de la résistance, les transformations de la société, les espoirs du peuple birman, sans oublier les questionnements.

Au programme, six tables-rondes thématiques, des performances artistiques, une vente solidaire et une lecture de poèmes birmans.

Nous vous attendons nombreux pour faire de cet événement un temps fort de partage et de solidarité avec le peuple birman qui, à l’instar du peuple ukrainien, a tant besoin de notre appui et de notre attention.

Inscription indispensable : infobirmanie@gmail.com

Horaires : de 14h00 à 20h00

Accès : Hôtel de Ville de Paris, 5 rue de Lobau 75004 Paris (Métro Hôtel de Ville)

Page Facebook de l’événement