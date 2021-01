Attaques d’artillerie de l’armée birmane dans le nord de l’État de Karen : une réponse internationale urgente est nécessaire

Un communiqué de Karen Peace Support Network (KPSN)

18 janvier 2021 – Le Karen Peace Support Network (KPSN) condamne l’intensification des attaques d’artillerie menées par l’armée birmane dans les districts de Mutraw (Papun) et Kler Lwe Htoo (Nyaunglebin) au nord de l’État de Karen, qui ont déplacé plus de 3700 villageois et tué un chef de village le 12 janvier.

Le 15 janvier, le bataillon d’infanterie LIB 339 de l’armée birmane a tiré des mortiers lourds à Mae Wai, entraînant de graves blessures à la tête pour un garçon de onze ans.

Ces attaques, visant sans discrimination des civils, constituent des crimes de guerre. L’obstruction de l’accès à l’aide humanitaire pour les personnes déplacées est également une violation du droit international humanitaire.

La communauté internationale, y compris le Conseil de sécurité des Nations Unies, a la responsabilité de faire respecter le droit international et manque à ses responsabilités.

Le KPSN exige que l’armée birmane mette immédiatement fin à ces attaques et retire les troupes de ces zones afin que les villageois puissent rentrer chez eux.

Les donateurs internationaux du «processus de paix», y compris le Fonds commun pour la paix, devraient suspendre le financement du processus jusqu’à ce que l’armée birmane cesse de violer les termes de l’Accord national de cessez-le-feu (NCA).

Depuis début décembre 2020, cinq bataillons de l’armée birmane ont tiré des obus autour de leurs bases dans les cantons de Luthaw et Dweh Lo à Mutraw (brigade KNU 5), faisant fuir 3176 villageois de douze villages, contraints de se cacher dans la jungle environnante.

Beaucoup de ces villageois ont été déplacés de la même manière l’année dernière par les bombardements de l’armée birmane lors d’une violente offensive visant à franchir une route stratégique vers le nord de Mutraw.

Des milliers de villageois de Kler Lwee Htu et Mutraw ont publiquement protesté contre ces attaques, en particulier le 6 janvier 2021 à Mu Traw, appelant l’armée birmane à arrêter la construction de routes et à supprimer les postes militaires de leur région.

Le 11 janvier 2021, l’armée birmane IB 57 a commencé à bombarder autour du village de Ta Kaw Der, dans le canton de Ler Doh, Kler Lwe Htoo (Brigade KNU 3), à l’ouest de Mutraw, déplaçant 588 villageois supplémentaires et provoquant la fermeture des écoles communautaires de la région.

Il s’agit du premier déplacement dans cette zone depuis le début du processus de paix en 2012.

Les villageois déplacés font face à des difficultés extrêmes, mais les groupes communautaires locaux ont été empêchés d’y accéder par l’armée birmane.

Aucune déclaration des donateurs du «processus de paix» n’a appelé à la fin de ces attaques et à l’accès humanitaire pour ceux qui ont été déplacés.

Le 12 janvier, des soldats de l’armée birmane LIB 404, sous le 8ème commandement des opérations militaires, ont tiré des obus depuis leur base sur les champs autour du village de Ter Nay Taw, dans le village de Mae Cho, dans la commune de Dweh Lo à Mutraw.

Un obus de 60 mm a touché et tué Saw Maw Tha Hser, 35 ans, le chef du village de Ter Nay Taw, qui cultivait son champ. Il est le père de six enfants.

Le KPSN condamne fermement cette agression non provoquée menée par l’armée birmane, qui ignore de manière flagrante l’Accord de cessez-le-feu à l’échelle nationale signé par le KNU, ainsi que son propre cessez-le-feu unilatéral à l’échelle du pays déclaré pendant la crise du Covid-19.

Le KPSN appelle de toute urgence l’armée birmane à mettre immédiatement fin à ces attaques et à retirer ses troupes des territoires karen, afin que des négociations de paix inclusives puissent commencer.

Le KPSN exhorte également les donateurs internationaux à suspendre tout financement du «processus de paix» jusqu’à ce que l’armée birmane mette fin à ses attaques dans tout le pays et commence à retirer ses troupes des zones ethniques contestées.

