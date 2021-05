Concours d’illustrations sur le thème « Total finance la junte en Birmanie »

Le 28 mai prochain, dans 10 jours exactement, se tiendra l’Assemblée génerale de Total. L’occasion pour Info Birmanie de vous proposer un concours d’illustrations sur le thème du financement de la junte militaire birmane par Total.

Comme vous le savez, la junte militaire dirigée par Min Aung Hlaing a illégalement pris le pouvoir au moyen d’un coup d’Etat le 1er février 2021. Depuis cette date, tous les comptes bancaires gouvernementaux sont détenus par les militaires, y compris celui de la Myanmar Oil & Gas Entreprise (MOGE). Total, mais également Chevron sont liés à la MOGE et continuent de financer les atrocités quotidiennes de la junte militaire et နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ – State Administrative Council, responsables de la mort de plus de 800 civils en à peine 100 jours…



Ouvert aux amateur.es, étudiant.es et professionnel.les de dessins et caricatures, l’idée de ce concours nous est venue d’un dessin de Plantu paru dans le journal Le Monde 6 octobre 2007, toujours d’actualité près de 14 ans après…

dessin de Plantu paru dans Le Monde le 6 octobre 2007

Vous pouvez partager vos illustrations directement sur Facebook, Twitter ou Instagram, en nous faisant parvenir vos illustrations ou en utilisant le #TotalCartoonChallenge.

Nous procéderons à une sélection de certaines des meilleures illustrations et les soumettrons à vos votes sur la page de l’événement :https://www.facebook.com/events/520980742277579?ref=newsfeed

Nous mettrons l’illustration avec le plus de votes en guise de photo de couverture sur notre page Facebook et nous la publierons sur Instagram.

N’hésitez surtout pas à en parler autour de vous, à participer à ce concours, à inviter des amis dessinateurs, à relayer ce concours dans vos cercles individuels ou institutionnels respectifs ou à partager cette publication ou des illustrations et à abonder le #TotalCartoonChallenge de publications et/ou tweets.

A vos illustrations!