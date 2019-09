Congrès Mondial Kachin : l’armée doit lever ses accusations non-fondées contre le Révérend Dr. Samson

3 septembre 2019 – Dans un communiqué du 30 août 2019, le World Kachin Congress condamne la plainte déposée par le vice-commandant de la Région Nord de l’armée birmane, le Lt. Col. Than Htike, contre le Révérend Dr Samson. Le militaire l’accuse d’avoir délibérément donné de fausses informations au Président Trump lors de sa visite à la Maison Blanche le 18 juillet 2019. Ce jour là, le Révérend Dr Samson a informé Trump de l’oppression et de la torture dont sont victimes les chrétiens aux mains de l’armée birmane, par ailleurs privés de leur liberté de culte.

En effet, depuis 2011, plus de 100 000 civils Kachin, presque tous chrétiens, ont été déplacés de force, des centaines torturés et tués, 199 églises détruites, et des prêtres arrêtés, torturés, et tués par l’armée birmane. Certains Kachin ont été forcés de se tenir en position de crucifix et de se moquer de leurs croyances. Des femmes Kachin ont été violées et tuées dans des églises. Les messes ont été bloquées et la construction de nouvelles églises interdite dans certains endroits.

Le témoignage du Révérend devant le Président des Etats-Unis est donc véridique et soutenu par les Kachin du monde entier. Il n’y a aucune raison pour que des accusations soient portées contre lui. Au contraire, il est sûrement victime de représailles pour ses propos honnêtes et pour avoir remercié Trump pour les sanctions prises vis-à-vis du Commandant en Chef de l’armée birmane, Min Aung Hlaing et trois autres haut-gradés. Pour le Kachin World Congress, il n’y a pas de doute: c’est le Général Min Aung Hlaing qui est derrière ces plaintes, même s’il se dissimule derrière une façade de liberté religieuse. En effet, la veille du dépôt des plaintes, il a fait des donations publiques à des chrétiens et à des musulmans à Pyinmana.

Au vu de ces accusations non-fondées et des crimes dont sont victimes les minorités ethniques, le World Kachin Congress demande donc:

A l’armée birmane :

de retirer toute accusation contre le Révérend Dr Samson

d’arrêter de créer des tensions avec les minorités ethniques en persécutant les défenseurs de droits humains

d’inviter l’équipe internationale et indépendante de monitoring de l’ONU à valider les affirmations de l’armée soutenant qu’il n’y a pas d’oppression religieuse en Birmanie

Au gouvernement LND :

de soutenir et protéger les personnes qui oeuvrent pour la paix, la justice et l’égalité ethnique

d’agir immédiatement pour que l’armée birmane soit mise sous contrôle civil

A la communauté internationale :

de faire pression sur le gouvernement birman pour qu’il fasse rendre des comptes à l’armée pour crimes contre l’Humanité et génocide

d’imposer un embargo sur les armes

d’imposer des sanctions contre les entreprises détenues par les militaires

