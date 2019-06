Coupure internet en zone de guerre : motion d’urgence du parlement arakanais

CP 26 juin 2019 – Une zone de guerre, à l’accès déjà très restreint, se trouve coupée du monde depuis le 20 juin par décision du Ministère birman des transports et des communications.

En application de la loi de 2013 sur les télécommunications, ce Ministère a demandé aux opérateurs de téléphonie mobile de couper internet au niveau de huit townships dans l’état d’Arakan et d’un township dans l’état Chin.

Le Parlement de l’état d’Arakan a soumis une motion d’urgence au gouvernement central, par laquelle il demande la restauration des services internet. L’inquiétude des auteurs de la motion d’urgence, qui doit être examinée aujourd’hui, sera-t-elle entendue ?

Dans son édition du 24 juin, Radio Free Asia (RFA) relate les propos d’un des parlementaires à l’initiative de la motion, qui redoute que cette coupure d’internet entraîne encore plus de violences et de violations des droits humains : « nous sommes très inquiets et terrifiés de voir le gouvernement ordonner une coupure d’accès à l’information au lieu d’améliorer l’accès à celle-ci en temps de conflit ».

Dans un communiqué du 24 juin, 21 organisations de la société civile birmane demandent la levée de cette interdiction et en appellent à réformer la loi sur les télécommunications pour la mettre en conformité avec les standards internationaux.

Le Ministère des transports et des télécommunications a invoqué des « perturbations de la paix » et « l’utilisation de services mobiles à des fins d’activités illégales » pour justifier sa décision. Mais l’ONU rapporte plutôt, « selon des informations crédibles », que « le 19 juin, la Tatmadaw (l’armée birmane) aurait mené des attaques par hélicoptère dans le canton de Minbya, dans le centre de l’état d’Arakan. Le lendemain, l’armée de l’Arakan (AA) a tiré sur un navire à Sittwe, tuant et blessant plusieurs soldats.»

Depuis lors, RFA rapporte que de violents combats ont éclaté le dimanche 23 entre l’armée et l’Armée de l’Arakan (AA) au niveau des townships de Mrauk-U et de Kyauktaw, entraînant la fuite de centaines de civils, et des pertes dans les rangs des militaires et de l’AA, contestées par les protagonistes. Des civils, sans aucun lien avec le conflit, auraient par ailleurs été arrêtés par l’armée, dans la continuité de pratiques récentes et passées.

Amnesty International a très récemment publié un rapport documentant les crimes de guerre et abus commis par l’armée birmane depuis janvier 2019 dans l’état d’Arakan. Les populations civiles y sont de nouveau exposées à la violence des militaires, en toute impunité.

« On me dit que la Tatmadaw est en train de mener une « opération de déminage », qui, nous le savons tous maintenant, peut servir de couverture pour les auteurs de violations flagrantes des droits humains contre la population civile » s’inquiète la rapporteuse spéciale de l’ONU sur la Birmanie, Mme Yanghee Lee, avant d’ajouter : « Nous ne devons pas oublier que ce sont les mêmes forces de sécurité qui ont jusqu’ici nié toute responsabilité pour les atrocités commises contre les Rohingya… il y a moins de deux ans ».

Alors que la région est déjà soumise à d’importantes restrictions d’accès humanitaire et que le travail des journalistes y est quasiment impossible, la mesure décidée par le Ministère des transports et des communications est très alarmante.

Comme le souligne Reporters Sans Frontières, ce sont plus d’un million de personnes qui se trouvent privées d’internet dans une région en proie à une escalade des combats depuis novembre 2018, et l’on peut voir dans cette « violation choquante de la liberté d’informer » « un nouveau signe de l’impasse dans laquelle se trouve la transition démocratique en Birmanie».

Contact : Sophie Brondel 07 62 80 61 33 sophie@info-birmanie.org

