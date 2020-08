Lafarge Holcim bloque une vente au profit de partenaires de l’armée : une décision saluée par JFM

CP 27 juillet 2020 – Justice For Myanmar (JFM) salue l’annonce faite par l’entreprise Lafarge Holcim de liquider ses affaires en Birmanie. En interrompant une vente au bénéfice de ses partenaires, membres du cartel de l’armée, Lafarge Holcim prive l’armée d’une source de revenus. JFM demande à Lafarge Holcim d’entreprendre cette liquidation en toute transparence en s’assurant qu’elle n’ait pas d’impact sur les droits humains, conformément aux responsabilités qui lui incombent au titre des Principes Directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme.

Yadanar Maung, porte-parole de JFM, indique : « Justice For Myanmar salue la décision de Lafarge Holcim de couper ses liens avec le cartel de l’armée birmane. La construction est un secteur important pour l’armée. Les profits générés lui permettent de commettre des violations massives des droits humains en toute impunité et appuient les généraux et leurs hommes d’affaires dans leur enrichissement personnel à travers la corruption de l’approvisionnement public et le vol de biens publics. »

Selon un article paru le 25 juillet 2020 dans le média suisse SonntagsZeitung, Lafarge Holcim a décidé d’interrompre la vente au profit de ses partenaires birmans, après qu’un réexamen l’ait qualifiée de risquée. En 2019, Lafarge Holcim avait été citée dans le rapport de la Mission d’établissement des faits de l’ONU en tant qu’entreprise étrangère ayant des liens contractuels ou commerciaux avec l’armée [1], rapport qui recommandait de mettre un terme à ces liens. Basée en Suisse, Lafarge Holcim est le plus grand producteur mondial de ciment [2].

En 2014, Lafarge Holcim avait créé une société en participation avec M.Y. Holding et le groupe Aung Myin Thu.

La société M.Y. Holding est dirigée par Ye Myint, qui à l’époque était un ancien membre du conseil d’administration de Sinminn, le manufacturier en ciment du conglomérat militaire Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL). M. Ye Myint a quitté le conseil d’administration de Sinminn à la suite de la mise en place du partenariat avec Lafarge, mais continue de gérer une usine de ciment Sinminn à Kyaukse dans le cadre d’une société en participation avec MEHL. La société M.Y. Holding vend aussi des produits Sinminn.

Le groupe Aung Myin Thu est un conglomérat de cronies (hommes d’affaires en lien avec l’armée) fondé par Saw Nyein, membre actif du conseil d’administration de Sinminn. Le groupe Aung Myin Thu a des liens étroits avec la famille du commandant-en-chef de l’armée Min Aung Hlaing. Jusqu’à tout récemment, sa belle-fille, Myo Yadanar Htike était directrice et actionnaire de l’entreprise Apower Co. Ltd. et son ancien beau-fils, Lin Myint Phwe, était directeur et actionnaire de l’entreprise Minn Pyae Tagon Industrial Co. Ltd, deux filiales du groupe Aung Myin Thu.

En septembre 2017, le groupe Aung Myin Thu a effectué deux donations pour un total de 60 000 000 MMK à l’armée (soit environ 37 600 euros), en soutien du génocide des Rohingya. Myo Yadanar Htike et Lin Myint Phwe ont été retirés des conseils d’administration des sociétés du groupe Aung Myin Thu depuis la parution du rapport de la Mission d’établissement des faits de l’ONU sur les intérêts économiques de l’armée birmane.

Le communiqué de Justice For Myanmar (Anglais) :

https://www.justiceformyanmar.org/press-releases/justice-for-myanmars-response-to-lafargeholcims-announcement-blocking-sale-to-military-partners

Contact presse :

Yadanar Maung

Email: media@justiceformyanmar.org

Website: https://www.justiceformyanmar.org/

Twitter: @justicemyanmar

Facebook: https://www.facebook.com/justiceformyanmar.org/

[1] Page 104 du rapport : mention de liens entre Lafarge, aujourd’hui Lafarge Holcim, et Sinminn Ciment, un sous-traitant de la Myanmar Economic Holding Limited (MEHL), l’un des deux conglomérats de l’armée

[2] Le groupe LafargeHolcim Ltd est issu de la fusion, en 2015, de Lafarge et Holcim. Son siège est en Suisse.