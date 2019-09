Des femmes Rohingya et Kachin témoignent de leur vécu et en appellent à la fin des violences sexuelles dans les conflits en Birmanie.

Le mercredi 18 septembre 2019 à 19h30, retrouvez Info Birmanie et l’Alliance des Femmes pour la Démocratie (AFD) au Rêv Café à Montreuil, autour du film “Mère, Fille, Soeur” de Jeanne Hallacy (« Amae, Thamee, Ama » 30 minutes / VOSTF © 2018 #KiranaProductions).

Ce documentaire, présenté pour la première fois en France, donne la voix à des femmes Rohingya et Kachin qui appellent à la fin des violences sexuelles dans les conflits en Birmanie. Il nous livre l’histoire de quatre femmes : Shamima, une thérapeute volontaire qui travaille dans les camps de réfugiés Rohingya au Bangladesh auprès de rescapées des viols commis par l’armée birmane, Dil Kayas une adolescente Rohingya rescapée, San Lung et Lu Ra, la soeur et la mère de deux enseignantes Kachin sauvagement violées et tuées en 2015 dans l’état Kachin, supposément par l’armée.

Ces témoignages poignants de rescapées, de témoins et de militantes révèlent l’impact profond et durable de la violence sexuelle et le traumatisme qu’elle provoque au sein des communautés, tout en livrant les histoires de femmes de courage qui en appellent à la justice et à la fin de l’impunité.

Alors que les enquêteurs de l’ONU viennent de publier un rapport sur les violences sexuelles infligées par l’armée birmane aux minorités ethniques, venez découvrir les témoignages de ces femmes et partager leur combat pour la justice.

La projection sera suivie d’un débat en présence de :

Véronique Nahoum Grappe, anthropologue

Michèle Idels / Elisabeth Nicoli, avocates membres de l’AFD

Sophie Brondel, coordinatrice d’Info Birmanie

Entrée libre

Informations pratiques : Les Mercredis Associatifs du RÊV, accueillent Info Birmanie et l’Association des femmes pour la démocratie le 18/09. Le RÊV? Un café convivial et une cuisine ouverte place de la République à Montreuil, en lien avec les initiatives associatives et citoyennes.

// Accès RÊV Café : 54ter rue Robespierre – 93000 Montreuil Métro : Robespierre (M9)

La page Facebook de l’événement : https://www.facebook.com/events/733810303738397/

Contact : Sophie Brondel 07 62 80 61 33 sophie@info-birmanie.org