Offre de service civique – Info Birmanie

Info Birmanie est actuellement à la recherche d’un volontaire pour participer aux activités d’information et de sensibilisation dans ses locaux à Paris (20ème arrondissement).

L’objectif d’Info Birmanie est de promouvoir la paix, la démocratie et les droits humains en Birmanie, à travers des activités d’information et de sensibilisation en France, ainsi qu’à travers le renforcement des liens entre les sociétés civiles birmanes et françaises.

En lien avec la coordinatrice de l’association, mais aussi avec les bénévoles du Conseil d’Administration, le/la volontaire participera aux activités d’information et de sensibilisation d’Info Birmanie. Les activités seront les suivantes :

Veille médiatique

Écrire des articles d’analyse en fonction de l’actualité et des thématiques suivies par Info Birmanie

Appui à l’élaboration d’outils de sensibilisation (rapports, vidéos, interviews, etc.)

Appui à la communication, particulièrement sur l’animation des réseaux sociaux (facebook et twitter)

Appui à l’organisation d’événements

Participer à l’élaboration des campagnes de mobilisations et d’information

Participer à la vie associative

Il est important, en amont de cette mission, de se renseigner sur le contexte birman qui est particulièrement complexe, afin d’avoir des éléments de compréhensions qui faciliteront la mission.

Cette mission permettra au volontaire de découvrir le fonctionnement associatif, d’acquérir des connaissances sur la situation en Birmanie et la défense des droits humains ainsi que la rencontre de nombreux acteurs associatifs.

Profil du/de la volontaire :

Posséder de bonnes capacités rédactionnelles et d’analyse

Être force de propositions

Avoir une bonne organisation

La maîtrise de l’anglais est un atout

Statut et conditions:

Statut : volontariat en service civique (service-civique.gouv.fr)

Horaires : 30 heures par semaine

Poste basé à Paris 20 e

Indémnisations selon les conditions du service civique

Suivi par la coordinatrice de l’association

Pour candidater, envoyez votre lettre de motivation et votre CV à Camille Cuisset, info-birmanie@gmail.com.