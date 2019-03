Présidence française du Conseil de sécurité : 84 organisations Rohingya, Kachin et Karen à travers le monde demandent à la France d’appuyer une saisine de la Cour pénale internationale

CP 5 mars, 2019 – La France assure ce mois-ci la présidence du Conseil de sécurité de l’ONU. Aujourd’hui, la diaspora Rohingya, Kachin et Karen lui demande d’appuyer officiellement une saisine de la Cour pénale internationale (CPI) au nom de toutes les victimes des crimes les plus graves en droit international commis en Birmanie.

DECLARATION COMMUNE: “84 organisations Rohingya, Kachin et Karen à travers le monde demandent à la France d’appuyer une saisine de la Cour pénale internationale par le Conseil de sécurité”

JOINT STATEMENT: “FRANCE: ENSURE UN SECURITY COUNCIL REFERS THE SITUATION IN BURMA/MYANMAR TO THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT”

Le 28 février, le Conseil de sécurité s’est réuni pour entendre l’Envoyée spéciale du Secrétaire Général de l’ONU, Mme Schraner Burgener, qui s’est récemment rendue en Birmanie et au Bangladesh. La France, après avoir souligné que l’action des autorités birmanes sur le terrain demeurait insuffisante et qu’il n’y avait toujours pas de garanties relatives à des investigations crédibles et impartiales, a déclaré que « le combat contre l’impunité » était la deuxième action prioritaire à mener. Certains membres du Conseil de sécurité ont également averti que si la justice n’était pas rendue aux victimes des crimes les plus graves, celui-ci avait le pouvoir de référer la situation de la Birmanie à la Cour pénale internationale (CPI).

Alors que les autorités birmanes continuent d’adopter une position de déni face aux allégations de génocide, crimes contre l’Humanité et crimes de guerre, toutes les victimes des exactions de l’armée birmane savent malheureusement qu’aucune instance nationale n’est en mesure de rendre justice en Birmanie. La déclaration commune de la diaspora Rohingya, Kachin et Karen vient rappeler qu’il y a un impératif à agir sans plus attendre, pour mettre un terme à des décennies d’impunité. L’exigence de justice est une condition essentielle, revendiquée par toutes les communautés signataires à travers le monde. Il appartient à la France d’entendre, et de traduire en acte, cet appel.

Contact presse :

Sophie Brondel, coordinatrice, Info Birmanie +33(0)762806133 sophie@info-birmanie.org

Pour plus d’informations sur la déclaration commune, vous pouvez contacter :