Processus de paix : 10 questions pour comprendre

24 février 2020

A l’approche des élections générales de 2020, Info Birmanie dresse un état des lieux de la situation du pays à l’aune des espoirs et des promesses de l’année 2015, marquée par l’arrivée au pouvoir de la Ligue Nationale pour la Démocratie (LND). Lors des élections historiques de cette même année, Aung San Suu Kyi avait fait de la paix sa priorité, dans un pays marqué par soixante-dix ans de guerre civile. Nous commençons donc notre rétrospective par un dossier sur ce thème. Si les birmans, dans leur très grande majorité, aspirent à vivre en paix dans un pays prospère, cette aspiration se trouve contrariée depuis des décennies dans les états ethniques dans lesquels vit près d’un tiers de la population. Dans ces régions, il existe une conscience aigüe de la guerre et de ses conséquences. Ce qui n’est pas le cas dans la majorité du pays, à l’exception de personnes éclairées et de jeunes qui sympathisent avec les souffrances des minorités ethniques et/ou mesurent l’impact des conflits sur la pauvreté et le sous-développement du pays.

Ce dossier vise à rendre compte de ce qui a été entrepris, des obstacles rencontrés et des perspectives de paix. Que reste-t-il aujourd’hui de la promesse de paix formulée en 2015 et du slogan de campagne de la LND « Time for change » ? En mars 2018, Yanghee Lee, Rapporteure Spéciale de l’ONU sur la situation des droits humains en Birmanie, s’inquiétait face à un processus de paix « perdant de son Momentum ». Face à l’écueil dans lequel le processus de paix se trouve actuellement, pouvait-il en être autrement ?

Introduction

Annexes et sources

