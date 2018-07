Troisième conférence de Panglong : symbole et contreverse

La troisième Conférence de Panglong du XXIe siècle s’est achevée lundi 16 juillet à Nay Pyi Taw par un accord autour de 14 principes de base adopté dans le cadre de l’accord de paix de l’Union.

Ils étaient dix. Dix groupes ethniques armés non étatiques ont participé à cette dernière édition du sommet de la paix dans la capitale birmane. Reportée quatre fois, cette troisième session s’est finalement tenue le 11 juillet à Nay Pyi Taw, mais au vu des difficultés rencontrées, ne serait-ce que pour réunir les participants, pas étonnant que cette édition soit marquée par la controverse. Dans ce contexte plusieurs groupes ethniques armés considéraient cet événement en amont comme purement symbolique.

« Nous n’en attendons pas beaucoup car il n’y a que quelques questions à discuter », a déclaré Nai Hong Sar, vice-président de l’état Mon, avant le rassemblement. « Au niveau politique, nous devons encore discuter des questions importantes … nous ne pouvons pas encore discuter des questions de sécurité. »

Score : 14

En tout, 14 principes ont été inclus dans l’accord de paix de l’Union. Cela porte le total des principes à 51, après que 37 principes de base aient été convenus lors de la deuxième conférence de Panglong. Sur les quatorze principes, sept concernent des questions sociales, quatre concernent des arrangements politiques, deux concernent la terre et l’environnement en mettant l’accent sur l’économie.

Avec 51 points ancrés à ce jour, le poids des négociations à venir reste important. Avant le début de la troisième conférence de Panglong, l’UPDJC avait convenu différents principes à soumettre pendant l’événement. Les représentants des groupes etniques armés ont déclaré qu’ils étaient déçus que le gouvernement et l’armée aient rejeté plusieurs de leurs propositions de sujets de discussion. La réforme constitutionnelle et le partage des ressources restent des questions épineuses. La conseillère d’état Aung San Suu Kyi a reconnu lundi que les négociations sur le secteur de la sécurité seraient parmi les plus délicates, et qu’elles devraient être abordées lors de la prochaine rencontre.

« Nous avons constaté lors de la conférence que certains accords pouvaient être conclus, mais d’autres non. Tous les groupes participants à la sessions ont des histoires et des rêves différents. Il y a de grands défis dans ce processus qui demande de la patience. Il est important de parvenir à un accord sur le secteur de la sécurité dans le processus de paix. Pour arriver à cette situation, nous devons essayer de reconsidérer avec audace notre cadre politique, notre structure et notre conception. »

« La Tatmadaw ne me représente pas »

Si les médias étatiques parlent d’un « succès retentissant », l’événement n’a pas été sans heurts. Le discours prononcé par le commandant en chef de l’armée, le général Min Aung Hlaing, à l’ouverture de la conférence, a été vivement contesté.

« Le son des canons deviendra silencieux si tous les groupes qui ont un véritable désir de paix rejoignent l’accord [Accord de cessez-le-feu national]. Tous les [groupes ethniques armés] doivent contrôler leurs propres hommes, au lieu de donner des raisons sans fondement [aux conflits actifs] », a déclaré Min Aung Hlaing, se référant aux groupes qui n’ont pas encore signé l’accord de cessez-le-feu national.

Le colonel Khun Okkar, à la tête de l’Organisation de libération nationale Pa-O, a déclaré à Frontier que le chef de la Tatmadaw soulignait le pouvoir de l’armée dans son discours d’ouverture. Mais sa rhétorique plus dure pourrait aussi indiquer un durcissement de l’attitude envers le processus de paix.

«Dans certaines régions, les groupes ethniques armés ne peuvent pas représenter l’ensemble de la population nationale, soit 52 millions d’habitants et les partis politiques ne représentent qu’une moyen de les soutenir. Notre Tatmadaw, en tant que Tatmadaw du peuple, née d’un peuple ethnique, est une organisation qui représente l’état et le peuple », a indiqué Min Aung Hlaing.

Cette déclaration a suscité une nouvelle controverse, notamment sur les réseaux sociaux où on pouvait lire : « La Tatmadaw ne me représente pas ». Officiellement, les membres de la Tatmadaw sont des fonctionnaires qui doivent rendre des comptes aux politiciens vainqueurs des élections, mais on sait que le pouvoir de l’armée reste considérable en Birmanie.

Dans l’observatoire de l’Alliance du Nord

Du côté de la FPNCC*, l’alliance de sept groupes ethniques armés dirigés par l’Armée Wa espérait que ses propositions quant à l’accord national de cessez-le-feu soumises lors de la seconde conférence de Panglong seraient discutées en cette troisième session. Le Général Gun Maw de la KIA a déclaré que la FPNCC avait décidé qu’il était prématuré de signer l’accord national de cessez-le-feu et que toute décision dépendrait des discussions sur les propositions d’amendement proposées par la FPNCC.

Par ailleurs, le commandant en chef adjoint de la Tatmadaw, Soe Win, s’est entretenu avec des représentants de trois groupes non signataires qui n’ont jamais signé d’accord de cessez-le-feu bilatéral avec la Tatmadaw: l’Armée nationale de libération de Ta’ang, l’Armée d’Arakan et la Kokang-based Myanmar National Democratic Alliance Army.

Pour autant, alors même que se tenait la conférence de paix, les combats continuaient dans le nord et l’est de la Birmanie. Des affrontements ont été signalés entre la Tatmadaw et deux groupes signataires de l’Accord de cessez-le-feu national : le Conseil de restauration de l’Etat Shan et l’Union national Karen.

Après la conclusion de l’accord national de cessez-le-feu national 2015, sous le gouvernement de Thein Sein; la Ligue nationale pour la Démocratie (LND) a remporté les élections. Aung San Suu Kyi a depuis lancé un « nouveau cycle du processus de paix ». Trois essions de la Confréence de Panglong du XXIe siècle se sont tenues : en août 2016 et mai 2017 et celle qui vient de s’achever. Une seconde conférence devrait avoir lieu plus tard dans l’année et deux autres restent en projet pour 2019. Deux Conférences de paix par an, c’est ce que promettait le calendrier du gouvernement de la LND, mais on constate que les organisateur luttent pour tenir leur délai et atteindre leurs cibles.

Le FPNCC inclut : l’Organisation de l’indépendance Kachin (KIO), l’Armée de l’Etat Wa (UWSA), le Parti Progressiste de l’Etat Shan (SSPP), l’Armée Nationale Démocratique de Mongla (NDAA), l’Armée Nationale Démocratique du Myanmar (MNDAA), Ta, l’Armée de libération nationale (TNLA) et l’Armée d’Arakan (AA).

P.A.