Vidéo : Débat sur les élections législatives 2020

A quelques semaines des élections législatives fixées au 8 novembre 2020, nous dressons un état des lieux du contexte pré-électoral et de la situation politique du pays. Cinq ans après l’arrivée au pouvoir de la LND, c’est l’heure du bilan. Dans quel contexte se déroulent ces élections, quelle est la situation politique et où en est le rapport de force entre l’armée et la LND ? Quel est l’impact de la crise sanitaire sur fond de pandémie de Covid-19 ? Quelles sont les perspectives pour les Rohingya et les minorités ethniques d’une manière générale, ainsi que pour le règlement du conflit qui oppose l’armée de l’Arakan (AA) à la Tatmadaw et les promesses de paix ? Quel rôle joue la Chine et quelle est la position de la communauté internationale à l’approche du scrutin ?

Une conférence-débat animée par Sophie Brondel, coordinatrice d’Info Birmanie

Intervenants :

Guillaume Pajot – Journaliste indépendant, il collabore notamment avec la revue XXI, Paris Match, Le Monde Diplomatique… Il a réalisé plusieurs reportages dans le cadre de ses voyages en Birmanie et au Bangladesh dans les camps de réfugiés Rohingya.

Olivier Guillard – Chercheur à l’Université du Québec à Montréal, titulaire d’un doctorat en droit international public, il est spécialiste de l’Asie. Auteur à Asialyst, il publie régulièrement des articles sur la Birmanie.

Lien vers la vidéo : « Elections législatives 2020 en Birmanie : enjeux et perspectives »

(date : 20 octobre 2020 / durée : 1h12)



https://www.youtube.com/watch?v=frUXrqVc3aA