Campagne – 05 juin 2019 –

« La rose blanche pour la paix est le mouvement des citoyens du Myanmar qui aiment la paix, attachent de l’importance à l’égalité et à l’harmonie sociale, en résistant à ceux qui propagent intentionnellement la haine et provoquent une instabilité ethnique et religieuse au Myanmar. »

Déclaration de la page officielle de la campagne

Une campagne de roses blanches a été lancée en symbole de paix et de solidarité avec les musulmans de Birmanie, qui ont été victimes d’attaques de la part d’au moins 100 nationalistes, dont des moines bouddhistes, durant la période du Ramadan. Ces derniers ont interrompu les prières d’un groupe de musulmans à Rangoun, dans un local qui leur avait été prêté à cet effet, armés de couteaux et de bâtons.

Au lendemain de ces déferlements de haine, le moine bouddhiste U Bandatta Seindita s’est rendu sur place, au Township de South Dagon, pour distribuer des roses blanches aux musulmans après leurs prières. Ce geste a été repris les jours suivants par des activistes bouddhistes à la sortie d’autres mosquées à travers le pays: Dagon, Mandalay, Sagaing, Yangon…

Le mouvement s’est vite répandu sur les réseaux sociaux avec le #WhiteRose4Peace et propage l’empathie, la tolérance, la compassion et la bonté entre les religions. Les organisateurs de la campagne Facebook ont insisté pour dire que de simples individus pouvaient tout à fait y participer aux côtés des groupes organisés. Il suffit de donner une rose à son prochain, quelle que soit sa religion ou son appartenance ethnique, et de diffuser la photo.

L’équipe d’InfoBirmanie #WhiteRose4Peace

Cette initiative citoyenne a par la suite été élargie à la promotion de l’amitié entre toutes les minorités ethniques et religieuses, et a été largement saluée dans le contexte d’un nationalisme bamar-bouddhiste grandissant qui alimente dangereusement les conflits.