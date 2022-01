BIRMANIE : Lettre ouverte des Karen au Président Biden et au Président Macron pour que les revenus du gaz soient sanctionnés

67 organisations signataires de 17 pays

M. Joseph R. Biden, Président des Etats-Unis, Maison Blanche – 1600 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, D.C. 200500 Etats-Unis

M. Emmanuel Macron, Président de la République française, Palais de l’Elysée – 55 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris, France

Le 13 janvier 2022

Les communautés Karen à travers le monde appellent à sanctionner les revenus du gaz de l’armée birmane

Chers Président Biden et Président Macron,

Nous vous écrivons au nom des communautés ethniques Karen du monde entier pour vous demander de sanctionner les revenus du gaz de l’armée birmane.

Nous sommes extrêmement déçus car, près d’un an après le coup d’État militaire, vous permettez toujours aux entreprises américaines et françaises de verser des revenus du gaz à l’armée birmane. Les centaines de millions de dollars fournis à l’armée birmane par les entreprises de vos pays sont utilisés pour acheter les bombes et les balles utilisées contre notre peuple. Ils financent des crimes de guerre et des crimes contre l’Humanité.

Depuis le coup d’État militaire, plus de 300 000 personnes ont été contraintes de fuir leurs maisons à cause des attaques et des menaces de l’armée birmane. La majorité de ces personnes sont originaires d’États ethniques, dont environ 85 000 dans l’État Karen.

Nous nous félicitons des sanctions introduites jusqu’à présent par les États-Unis et l’Union européenne (UE). Il est vital que vous continuiez avec des séries régulières de nouvelles sanctions pour réduire systématiquement les revenus de l’armée. Cependant, ne pas prendre de mesures sur l’une des plus grandes sources de revenus pour l’armée est une option politique qui n’est ni efficace, ni crédible.

Tant que les entreprises américaines et françaises continueront à financer l’armée, vos pays seront complices des violations des droits humains commises par l’armée birmane. Vous contribuez à faciliter l’achat de matériel militaire en fournissant les fonds nécessaires pour ce faire.

Vous imposez des embargos sur les armes, mais vous fournissez en même à l’armée birmane de l’argent pour qu’elle puisse acheter des armes à la Russie, la Chine, l’Inde et d’autres pays. Cela n’a absolument aucun sens.

Un large éventail de propositions ont été avancées par différentes organisations de la société civile sur les moyens d’arrêter les revenus du gaz. Quels que soient les défis, vous devez trouver un moyen d’imposer des sanctions pour empêcher les revenus du gaz d’atteindre l’armée. Le prix de votre inaction et de votre indécision est payé avec la vie et la souffrance de notre peuple.

Continuer à condamner les frappes aériennes, les massacres et autres violations des droits humains que vos entreprises ont contribué à financer n’est pas une option crédible.

Pendant des décennies, vos pays sont restés en grande partie inactifs, omettant de demander des comptes à l’armée pour ses violations du droit international, y compris les crimes de guerre et les crimes contre l’Humanité contre le peuple Karen. Vous avez contribué à créer un sentiment d’impunité qui a conduit l’armée à croire qu’elle pouvait continuer à commettre ces violations des droits humains, encourageant ainsi davantage d’attaques et le coup d’État militaire.

Nous vous implorons de ne pas nous laisser tomber. Nous ne demandons pas beaucoup. Les mesures que nous demandons n’auront pas d’impact significatif sur les économies de vos pays respectifs. Nous voulons simplement que vous arrêtiez de financer notre oppresseur. Arrêtez de financer les violations des droits humains. Sanctionnez les revenus du gaz maintenant.

Cordialement,

Version originale de la lettre ouverte (en anglais)

Signataires :