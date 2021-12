Conférence de Presse / Facebook Live : 10 mois après le coup d’Etat militaire, TotalEnergies reste un soutien financier majeur des crimes contre l’humanité commis par la junte

Mercredi 1er décembre 2021 à 14h

Dans une lettre ouverte à paraître le 1er décembre à l’initiative de la Blood Money Campaign (BMC), plus de 720 organisations de la société civile et syndicats interpellent TotalEnergies sur sa complicité dans les crimes commis par la junte, apportent de nouvelles informations et répondent à la défense inacceptable du statu quo par l’entreprise.

Les paiements mensuels pour le projet gazier Yadana de TotalEnergies sont l’une des principales sources de revenus étrangers de la junte, atteignant plus de 400 millions de dollars US par an. En effectuant et en facilitant les paiements sur des comptes contrôlés par une junte criminelle qui n’est pas reconnue comme le gouvernement du Myanmar, TotalEnergies enfreint les lois du pays, ses contrats et ses obligations en matière de droits humains. Le groupe alimente également un régime criminel désespéré, qui cherche à se maintenir en place par la terreur mais ne contrôle toujours pas le pays.

Alors que le 1er décembre 2021 marquera les 10 mois du coup d’État militaire, le peuple birman sait qu’il est à un moment charnière dans son combat contre la junte et pour la démocratie. La société civile birmane exige des comptes de TotalEnergies et lui demande de suspendre tous les paiements effectués à la junte, dont les crimes constituent des crimes contre l’humanité selon le Mécanisme d’enquête indépendant pour le Myanmar. Un rapport documente également les appels du personnel de Total et de ses sous-traitants pour arrêter les revenus à la junte. La pétition initiée par BMC a déjà recueilli plus de 224 000 signatures. L’appel de la société civile est aussi celui du gouvernement d’union nationale du Myanmar : il est grand temps que TotalEnergies réponde à l’appel du peuple birman.

Le 1er décembre, le 10e Forum annuel des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l’Homme reviendra sur les 10 ans des « Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme ». TotalEnergies s’est engagé à respecter ces principes, mais marque cet anniversaire en finançant une armée qui commet des atrocités.

Conférence (en anglais) modérée par Sophie Brondel, coordinatrice Info Birmanie

En présence de:

– Ro Nay San Lwin, de Blood Money Campaign et Free Rohingya Coalition

– Ben Hardman, d’EarthRights International

– Ma Theingi Preuss, du CRPH / NUG Support Group (Allemagne)

Les experts et militants suivants seront présents par visioconférence et resteront disponibles pour répondre aux questions :

– Khin Ohmar, de Progressive Voice

– Debbie Stothard, de ALTSEAN Burma

– Monique Zin, GMSR x BMC

– Ko Ye, Blood Money Campaign

La conférence est retransmise en #live sur Facebook et co-organisée avec la Blood Money Campaign, la Communauté Birmane de France et Global Myanmar Spring Revolution.

Lien vers le live Facebook https://fb.me/e/2W2XyWfuFC