Coup d’État en Birmanie – L’Europe doit sanctionner les entreprises militaires

Déclaration des membres de l’European Burma Network (EBN)



4 février 2021 – L’European Burma Network (EBN) condamne sans équivoque le coup d’État militaire en Birmanie et appelle à la libération immédiate et inconditionnelle d’Aung San Suu Kyi, du Président, des ministres, des militants pour la démocratie et de tous les autres civils arrêtés aujourd’hui.

Nous exhortons le commandant en chef et l’armée à respecter les résultats des élections du 8 novembre et à œuvrer par des moyens constitutionnels et juridiques pour résoudre la crise politique.

Nous appelons les militaires à renoncer à l’état d’urgence et à restaurer le gouvernement civil démocratiquement élu.

Nous exhortons la communauté internationale à répondre au coup d’État par une action vigoureuse.

Nous nous félicitons des déclarations énergiques du secrétaire d’État des États-Unis, du président du Conseil européen et du Premier ministre britannique, entre autres. Cependant, une rhétorique forte ne suffit pas et doit s’accompagner d’une action significative.

Nous exhortons l’Union européenne et les autres membres de la communauté internationale à faire comprendre à l’armée birmane qu’à moins qu’elle n’annule le coup d’État et ne respecte la volonté du peuple birman exprimée lors des élections, des sanctions solides et ciblées contre les hauts dirigeants militaires, les entreprises militaires et les ressources militaires seront utilisées.

Le coup d’État marque le renversement d’une décennie de réforme politique en Birmanie. Alors que de nombreuses et graves préoccupations en matière de droits de l’Homme ont marqué ces cinq dernières années de gouvernement élu démocratiquement dirigé par des civils, les événements d’aujourd’hui risquent de replonger le pays dans l’ère du régime militaire répressif direct que nous pensions être une caractéristique du passé.

La communauté internationale ne doit pas laisser cet outrage persister.

Signataires :

Burma Action, Irlande

Burma Campaign UK, Royaume-Uni

Burma Human Rights Network – BHRN

Burmese Rohingya Organisation UK, Royaume-Uni

Christian Solidarity Worldwide

Civil Rights Defenders, Suède

Info Birmanie, France

Swedish Burma Committee, Suède

Swiss Burma Association (Association Suisse Birmanie)

Society for Threatened Peoples, Allemagne

