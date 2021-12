Lettre ouverte au PDG de Total : plus de 780 organisations vous demandent de mettre un terme à votre complicité avec les crimes de la junte birmane

30 Novembre 2021

Mr. Patrick Pouyanné

Président-directeur général, TotalEnergies SE

Tour Coupole – 2 place Jean Millier, 92078 Paris la Défense cedex, France

Monsieur Pouyanné,

Nous attirons votre attention sur la campagne « TOTALENERGIES – Cessez d’être complices de la campagne d’assassinats de Min Aung Hlaing et de l’armée birmane »,[1] qui a recueilli plus de 224 068 signatures et a été soutenue par 789 organisations internationales de la société civile et syndicats internationaux de travailleurs et d’étudiants. Collectivement, nous demandons à TotalEnergies de mettre fin à sa complicité dans les crimes d’atrocité de la junte militaire birmane en s’assurant que tous les paiements destinés au pays soient placés sur un compte bloqué jusqu’à la mise en place d’un gouvernement démocratiquement élu.

Les paiements mensuels provenant du projet gazier Yadana de TotalEnergies sont parmi les plus importantes sources de revenus étrangers de la junte, atteignant plus de 400 millions de dollars par an. En effectuant et en facilitant des paiements sur des comptes contrôlés par une junte criminelle qui n’est pas reconnue comme étant le gouvernement légitime de la Birmanie, TotalEnergies viole la loi birmane, ainsi que ses obligations en matière de droits humains.

TotalEnergies (à l’époque Total) est entrée en Birmanie en 1992, peu après les manifestations et les répressions de 1988 au cours desquelles l’armée birmane a tué des milliers de civils et détenu des opposants politiques. Total a profité du gaz birman tout en canalisant des milliards de dollars vers l’armée, par le biais de sociétés fiduciaires offshore vers des comptes bancaires à Singapour. 99 % de ceux-ci n’ont jamais été comptabilisés dans le budget de l’État.[2],[3]

TotalEnergies a changé de nom, mais pas de comportement. Depuis le 1er février 2021, elle fournit de nouveau à la junte militaire birmane les fonds et les moyens nécessaires à l’achat d’armes, sachant pertinemment que la junte les utilisera contre des civils, en particulier dans les zones peuplées de minorités ethniques où la guerre civile fait rage depuis des décennies.

Depuis le coup d’État manqué de février 2021, la junte a tué plus de 1 286 civils, dont 69 enfants. Elle a détenu illégalement plus de 10 000 citoyens, dont des enfants capturés à la place de leurs parents. Elle a condamné à mort 26 personnes, dont deux enfants.[4] Elle a eu recours à des démonstrations de violence macabre, à des disparitions forcées et à des frappes aériennes sur des villages et des villes pour faire régner la peur au sein de la population. Cela inclut le ciblage de militants de la société civile impliqués dans l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) en Birmanie.[5] Nous prenons acte de la participation de TotalEnergies à l’ITIE et de son rôle important au sein de son conseil d’administration.

Pendant ce temps, TotalEnergies a présenté de manière inexacte ses relations avec la Birmanie, n’a pas tenu compte de la voix du peuple birman et a fait des déclarations trompeuses sur les « dilemmes humanitaires ».

Nous souhaitons répondre à votre déclaration du 4 avril dans Le Journal du Dimanche justifiant les actions de TotalEnergies, tant celle-ci ne tient pas compte des implications humanitaires des paiements qui rendent l’entreprise complice des crimes d’atrocité de la junte.[6]

La junte ne couperait pas l’approvisionnement en gaz, compromettant ainsi la sécurité énergétique de la Birmanie, si les paiements de TotalEnergies étaient détournés vers un compte bloqué. L’arrêt de la production entraverait les efforts de la junte pour affirmer son contrôle sur la Birmanie et obligerait la Thaïlande, son allié vital, à supporter les coûts d’importation de gaz naturel liquéfié. Nous ne demandons pas à TotalEnergies d’arrêter la production de gaz, mais seulement de détourner les revenus vers des comptes inaccessibles à la junte. Les déclarations de TotalEnergies sur la sécurité énergétique de la Thaïlande sont soit basées sur des faits erronés, soit sciemment fausses. La Thaïlande dispose d’une importante surcapacité de production d’énergie. Bon nombre de ses centrales électriques sous-utilisées peuvent passer au fioul ou au diesel, et elle a la capacité d’augmenter ses importations de gaz naturel liquéfié pour remplacer le gaz birman.[7] TotalEnergies affirme qu’elle ne veut pas « bouleverser » la vie quotidienne de la population birmane, faisant fi des demandes émanant de l’intérieur du pays. En effet, ce point est à la fois basé sur des conceptions erronées et néocolonialistes. La plupart des habitants du Myanmar ont été privés d’électricité pendant la majeure partie de leur vie. En 2016, 64% de la population n’avait pas accès à l’électricité. Une récente enquête publique a révélé que la population préférait massivement les coupures d’électricité aux revenus parvenant à la junte. En d’autres termes, l’idée que TotalEnergies finance un régime militaire de longue durée est extrêmement impopulaire en Birmanie. Ce point de vue est illustré par le mouvement de protestation national actuel des civils qui refusent de payer leurs factures d’électricité.[8] TotalEnergies s’est dit préoccupée par le fait que son personnel en Birmanie serait soumis au travail forcé si elle cessait de payer la junte, tout en ignorant les appels lancés par ce même personnel en ce sens.[9] Ces employés fondent leurs appels sur une compréhension des atrocités qu’une junte bien financée commettra contre la population birmane, y compris contre eux. En outre, le personnel de TotalEnergies au Myanmar et son partenaire, Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE), ne peuvent pas exploiter le gazoduc de Yadana sans l’assistance technique du personnel international de la compagnie. Il risque donc d’être persécuté s’il ne travaille pas pour financer la junte. Pourquoi TotalEnergies finance-t-elle la junte si elle représente une menace aussi grave pour le personnel de TotalEnergies et la population en général ? Le personnel de TotalEnergies ne sera pas en sécurité tant que l’armée birmane continue à acheter des armes et à attaquer les civils avec l’argent du gaz et de\u pétrole. Les contrats signés par TotalEnergies ne l’obligent pas à payer ou à faciliter le transfert de fonds vers des comptes contrôlés par la junte illégitime. Contrairement à l’insistance de TotalEnergies sur le fait que le droit local lui impose de payer des impôts à la junte, la loi birmane interdit expressément le détournement de fonds publics et les paiements à des tiers se faisant passer pour des fonctionnaires. Le partenaire de TotalEnergies, MOGE, une entreprise publique, ainsi que son compte bancaire, sont contrôlés par la junte. L’Union européenne, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada ont déclaré que les entreprise publiques financent la junte et les atrocités de l’armée. Pourtant, les paiements de TotalEnergies à MOGE se poursuivent.[10],[11],[12] TotalEnergies s’est rangée du côté de la junte, que le peuple birman rejette massivement. Bien qu’elle affirme ne pas pouvoir se prononcer, en vertu du droit international, sur la question de savoir qui représente le gouvernement birman, TotalEnergies a montré son point de vue en poursuivant ses paiements à cette junte illégale. Selon son contrat, TotalEnergies (l’opérateur) est le représentant des Vendeurs, ainsi que de la MOGE.[13] Ses actions contribuent à légitimer la junte militaire et auront un impact humanitaire catastrophique. TotalEnergies devrait prendre acte de la récente résolution du Sénat français reconnaissant formellement le Gouvernement d’Unité Nationale (NUG) comme le représentant légitime des souhaits démocratiques du peuple du Myanmar.[14] Une prise de contrôle de l’investissement de TotalEnergies par une société russe ou chinoise n’est pas viable. Alors que les discussions publiques se concentrent sur les dilemmes humanitaires, il existe une crainte que TotalEnergies ne soit remplacée par une société russe ou chinoise, ce qui aurait des conséquences encore plus graves sur la situation humanitaire en Birmanie. Selon les experts du secteur, même une prise de contrôle totale prendrait au moins 12 à 18 mois, et entraînerait des coûts de transaction substantiels. En outre, le gisement de Yadana sera épuisé vers 2025, ce qui laisse penser que ces coûts ne pourraient pas être récupérés. Ces problèmes, ainsi que le risque que TotalEnergies ne coopère pas pleinement, ce qui augmenterait les coûts et les retards, rendent une prise de contrôle non viable. TotalEnergies laisse entendre de manière trompeuse qu’elle est impuissante à agir parce que les paiements à la junte sont effectués par l’acheteur de gaz, la société thaïlandaise PTT.[15] En fait, PTT est contractuellement obligée de suivre les ordres de TotalEnergies. PTT effectue des paiements sur des comptes contrôlés par la junte parce que TotalEnergies, en tant que représentant de MOGE, lui ordonne de le faire chaque mois. TotalEnergies a même déclaré que certains des paiements de PTT couvrent les dettes de TotalEnergies envers la MOGE. Cependant, TotalEnergies a le pouvoir d’ordonner à PTT de transférer ces paiements sur un compte bloqué, et PTT est obligée d’obtempérer.

En fin de compte, malgré la suspension limitée des paiements de dividendes par TotalEnergies et Chevron, 90 % des revenus du projet gazier de Yadana continuent de revenir à la junte et à son chef, le général Min Aung Hlaing, identifié par la Mission internationale indépendante d’établissement des faits sur le Myanmar (IIFFMM) des Nations unies comme une personne devant faire l’objet d’une enquête et de poursuites pour crimes contre l’humanité, crimes de guerre et génocide.[16],[17] La junte est la plus grande menace pour la sécurité de la Birmanie. Ses crimes d’atrocité, tels que la récente attaque de la ville de Thantlang (État Chin), sont désormais quotidiens.[18],[19] Nous réitérons que TotalEnergies doit mettre fin dès maintenant à sa complicité dans les crimes d’atrocité, suspendre tout paiement à la junte et placer les fonds sur un compte bloqué jusqu’à ce qu’un gouvernement démocratiquement élu soit en place en Birmanie.

TotalEnergies a affirmé son engagement à respecter les droits humains et les normes internationalement reconnues, en particulier les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, et ce partout où elle opère. En vertu des principes directeurs de l’OCDE, TotalEnergies doit éviter d’être la cause d’incidences négatives sur les droits humains ou d’y contribuer par ses activités, ainsi que parer à ces incidences lorsqu’elles surviennent. De plus, TotalEnergies doit s’efforcer de prévenir et d’atténuer les incidences négatives sur les droits humains directement liées à leurs activités, leurs biens ou leurs services en raison d’une relation d’affaires avec une autre entité, même si elle ne contribue pas elle-même à ces incidences.[20] Le fait de placer les paiements sur des comptes bloqués et de s’assurer qu’aucun flux financier ne parvienne à la MOGE et à la junte contribuerait à prévenir et à atténuer les incidences négatives de vos projets sur les droits humains. TotalEnergies doit également exercer une diligence raisonnable en matière de droits humains en tenant compte de la nature et du contexte de ses opérations, ce qui implique d’évaluer les incidences effectives et potentielles de ses activités sur les droits humains, de regrouper les constatations et de leur donner une suite, de suivre les mesures prises et de faire savoir comment il est remédié à ces incidences.

En mai 2021, la vice-présidente du Groupe de travail des Nations unies sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises a déclaré que, le risque de violations flagrantes des droits de l’homme ayant fortement augmenté depuis le coup d’État, la diligence raisonnable des entreprises en matière de droits humains devait être rapidement et proportionnellement renforcée. Pourtant, TotalEnergies n’a toujours pas prouvé qu’elle avait procédé à une évaluation appropriée pour déterminer si ses paiements mensuels à la junte étaient utilisés pour commettre de graves violations des droits de l’homme.

En réponse à notre lettre, nous demandons à TotalEnergies :

De confirmer si elle a entrepris une évaluation ou une enquête sur l’opinion de son personnel et du personnel de ses sous-traitants concernant la coupure des flux de revenus, et si oui d’en partager les résultats.

De confirmer si elle a entrepris une évaluation des conséquences de ses versements mensuels sur des comptes contrôlés par une junte commettant des crimes d’atrocité, et si oui d’en partager les résultats.

D’expliquer pourquoi elle ne peut pas déterminer si la junte est le gouvernement légitime de la Birmanie, alors qu’elle semble dans le même temps avoir rejeté la revendication du gouvernement d’union nationale en ce sens.

De partager son évaluation selon laquelle le gaz birman est vital pour la sécurité énergétique de la Thaïlande.

De confirmer s’il est possible de réduire la production de gaz pour répondre uniquement à l’approvisionnement domestique de la Birmanie.

De confirmer si son personnel birman est capable d’exploiter le champ gazier et le gazoduc de Yadana sans l’aide du personnel international de TotalEnergies.

De confirmer que TotalEnergies n’investira pas dans de nouveaux champs gaziers ou dans des projets ultérieurs en Birmanie tant qu’un gouvernement démocratique ne sera pas en place.

Cordialement,

GMSR (Global Myanmar Spring Revolution) et BMC (Blood Money Campaign)

au nom du peuple de Birmanie et des communautés de la diaspora birmane

en solidarité avec 789 organisations de la société civile internationale, syndicats et syndicats étudiants

