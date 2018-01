Situation humanitaire dans l’état Kachin – 28 janvier 2018

Info Birmanie soutient cette déclaration du Joint Strategy Team au sujet de l’intensification des conflits dans l’état Kachin. Les militaires continuent d’agir en toute impunité, n’hésitant pas à utiliser de l’artillerie lourde à proximité des populations civiles. De plus, de graves restrictions de riz et d’essence entraînent une pénurie de nourriture. Les populations civiles sont les premières victimes des conflits.

—

Les combats entre les forces armées gouvernementales birmanes (Tatmadaw) et la Kachin Independant Army (KIA) se sont récemment intensifiés dans plusieurs zones des townships Sumprabum, Tani et Waing Maw dans l’état Kachin, causant des pertes civiles, des déplacements de population et une panique générale.

Des bombardements aériens et l’utilisation d’obus de mortier ont pris place autour des mines d’ambre du township de Tanai entre le 25 et le 27 janvier. Deux civils ont été tués et au moins quatre personnes ont été blessées. Environ 2000 civils – dont des villageois et des travailleurs migrants – bloqués dans les zones affectées par les conflits n’ont pas encore eu la possibilité de s’échapper. Les populations de la zone de Tanai, y compris des déplacés internes (IDPs), sont terrifiées en raison de l’intensification des conflits. De plus, les strictes restrictions de riz et d’essence entraînent une pénurie de nourriture.

Le 27 janvier 2018 (à partir de 19h00), plusieurs séries de bombardements ont visé Laiza et Munglai Hkyet, où se trouve le camp d’IDPs Woi Chyai au sein duquel de nombreux civils avaient trouvé refuge. En deux mois, c’est la troisième fois que les IDPs de cette zone font face à des tirs d’artillerie lourde et des obus de mortiers. Les populations civiles et les IDPs terrorisées ont été forcés à se préparer pendant la nuit afin de pouvoir fuir à tout moment.

La préoccupation la plus urgente reste la protection et la sécurité des populations civiles. Nous surveillons attentivement la situation.

JOINT STRATEGY TEAM – Bridging Rural Integrated Development and Grassroot Empowerment (BRIDGE), Kachin Baptist Convention (KBC), Kachin Relief and Development Committee (KRDC), Kachin Women Association (KWA), Kachin Development Group (KDG), Karuna Mission Social Solidarity (KMSS), Metta Development Foundation (Metta), Nyein (Shalom) Foundation and Wunpawng Ninghtoi (WPN).

Contacts: Gum Sha Awng, gum.sha.awng@metta-myanmar.org, (+95 95192913)

Contact presse France : Camille Cuisset, coordinatrice d’Info Birmanie, camille@info-birmanie.org, 0762806133