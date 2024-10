Prisée par les touristes, l’Asie est un continent dont les réalités sociales et les vécus de ses habitants restent méconnus. Au-delà des images de carte postale, l’Asie est un continent en résistance. Entre soulèvement et résilience, se dressant face à l’autoritarisme, ses peuples affichent leurs volontés de liberté, de respect des droits humains et de démocratie. C’est cette diversité de peuples en lutte pour leurs droits que nous souhaitons vous faire découvrir.

Programme

9h45 – 10h00 | Ouverture

Prise de parole de Jean-Luc Romero-Michel (confirmé) Adjoint à la Maire de Paris chargé des Droits humains, de l’Intégration et de la Lutte contre les discriminations

10h00 – 11h25 | La répression transnationale : la peur, passager clandestin des activistes en exil

La répression transnationale est une pratique fréquente des régimes autoritaires. Cette répression constitue à la fois une violation des droits humains pour les activistes et également une menace à la liberté d’expression et la démocratie dans le monde. La gravité préoccupante de cette pratique auprès des activistes ouïgours, tibétains et birmans ainsi que leur résistance en persévérance seront mises en lumière.

Intervenants

Mirkamel Tourghoun, membre de l’Institut Ouïghour d’Europe | Le lien entre la répression transnationale chinoise et le génocide ouïghour

Tin Tin Htar Myint, présidente de Doh Atu – Ensemble pour le Myanmar | La résistance malgré la peur et la répression : courage d’un peuple pour une liberté

Vincent Metten, directeur des affaires européennes – International Campaign for Tibet / La répression transnationale de la République populaire de Chine envers les Tibétains

Modérateur

Jean-Luc Romero-Michel, Adjoint à la Maire de Paris chargé des Droits humains, de l’Intégration et de la Lutte contre les discriminations

Témoignage

Salai Yaw Aung, ancien membre du comité de direction central de Front Démocratique des Étudiants Birmans (ABSDF – All Burma Students’ Democratic Front)

11h30 – 13h00 | Traite des êtres humains : lien de la honte entre Asie et Europe

La traite des êtres humains, bien que souvent méconnue, est le 3ème trafic illégal générant le plus de profit au monde. D’après les Nations Unies, 50 millions de personnes seraient actuellement en situation d’esclavage de par le monde, un chiffre inégalé dans l’histoire de l’humanité. Parmi elles, des milliers de personnes originaires d’Asie du Sud-Est seraient exploitées en France. En Birmanie, plus de 120 000 personnes seraient retenues dans les scam-centre selon l’ONU, avec pour seul objectif de vous arnaquer. Comment fonctionnent ces réseaux ? Quels recours pour les victimes ? Comment circulent les profits ? à qui profite le crime ?

Intervenants

Johanna Chardonnieras, coordinatrice d’Info-Birmanie | Les scam-centres, carrefour des violations des droits, de la Birmanie au reste du monde

Roxane Ouadghiri Hassani, directrice adjointe du CCEM | Se reconstruire après l’esclavage domestique, de la résilience individuelle à la résistance collective

Zita Cabais Obra, survivante et membre du CA du CCEM | De victime à survivant, encourager et permettre la participation des personnes concernées dans leur lutte

Modérateur

Gurvan Kristanadjaja, journaliste à Libération

Témoignage anonyme

13h00 à 14h00 – Pause repas

14h00 – 15h25 | Au-delà de l’interdit, informer sous la censure

Dans les régimes autoritaires comme la Chine, le Vietnam et la Birmanie, les journalistes et blogueurs indépendants se heurtent à des obstacles considérables lorsqu’ils tentent d’informer le public. Toute une gamme d’outils, tant légaux que illégaux, y sont utilisés pour censurer toute information qui dévie de la ligne officielle du gouvernement. Les journalistes qui osent critiquer le gouvernement sont accusés de “subversion” et risquent de longues peines de prison. Au Vietnam, les autorités utilisent des lois vagues sur la sécurité nationale pour arrêter les blogueurs et les activistes.

Intervenants

Paul Pouchoux, Chargé de plaidoyer à Reporters Sans Frontières | Panorama de la liberté de presse en Asie

Kak, dessinateur de presse, président de Cartooning for Peace | La persécution des caricaturistes en Asie

Michel Tran Duc, Directeur du plaidoyer de Viet Tan | La censure en ligne opérée par le Vietnam

Maryse Artiguelong, Interventions publiques de la| Ligue des Droits de l’Homme | La nécessité du plaidoyer international pour aider les activistes sur le terrain

Témoignage

Jérémy André, reporter au Point | Le musellement de la liberté de presse à Hong Kong, puis la Birmanie

Modératrice

Pénélope Faulkner, Présidente | Comité Vietnam pour la défense des droits de l’Homme (VCHR)

15h30 – 17h00 | Comment sortir de l’expansionnisme chinois

La Chine continue patiemment à grignoter le monde avec son projet des nouvelles Routes de la Soie, et s’étale lentement mais sûrement le long de ses frontières, provoquant des incidents dans les Mers du Sud, notamment avec les pêcheurs Philippins, ou en revendiquant des îles actuellement occupées par le Vietnam ou le Japon, entre autres. Elle annexe des terrains de plus en plus conséquents au Cambodge et au Laos, sous prétexte de construire des infrastructures : gare à la frontière du Laos, zone touristique au Cambodge, et installation massive de nombreux émigrés chinois au Nord de la Thaïlande. La destruction progressive des cultures de populations allogènes à l’intérieur de la Chine (Turkestan Oriental, Mongolie Intérieure, Tibet) ne fait que s’aggraver malgré les protestations émises par les premiers concernés et les institutions internationales.

Intervenants

Alain Wang, Trésorier de Forum Chine-Europe| Entre séduction et coercition : l’expansionnisme chinois dans son environnement géographique proche

Dilnur Reyhan, Présidente de L’Institut Ouïghour d’Europe| Les conséquences de la minorisation des peuples colonisés par la Chine

Katia Buffetrille, Ingénieur de recherche de l’École pratique des Hautes Études | Comment se manifeste l’occupation chinoise sur l’ensemble du Plateau tibétain ? Et comment y répondent les Tibétains ?

Témoignage

Tenam, membre d’Étudiants pour un Tibet Libre

Modératrice

Marie Holzman, Présidente de Solidarité Chine

17h00 – 17h45 | Pause

17h45 | Introduction du spectacle musical

18h – 19h00 | Spectacle musical

Chorégraphie » Yan.GONE » interprétée par Hpone SOE

Chant » Liberté » interprété en français et vietnamien par Tố Lan

Chant » Plane of Hope » interprétée en birman par Yati Khin

Trilogie musicale – » Larmes « , « Come What May « , » Nocturne » interprétée par Phyu Phyu Kyaw Thein

Chant et chorégraphie » Lumières et espoirs » interprétés par la chorale Trung Duong et Mai Hương

19h00 | Discours de fin de journée

Les organisateurs

L’ACAT – France (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture) est une ONG chrétienne œcuménique et laïque, de défense des droits de l’Homme créée en 1974. Reconnue d’utilité publique, elle est membre de la Commission Nationale des Droits de l’Homme, de la Coalition mondiale contre la peine de mort et de la Plateforme des droits de l’Homme. L’ACAT-France a pour but de combattre partout dans le monde les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la torture, les exécutions capitales judiciaires ou extra-judiciaires, les disparitions, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les génocides.

Fondé en 2022, Doh Atu – Ensemble pour le Myanmar est pour but de promouvoir la Birmanie à travers la culture, l’art, la littérature et l’artisanat mais aussi mettre en lumière ce qui se passe en Birmanie, pour y défendre les droits humains.

Fondée en 1996, Info Birmanie agit pour les droits humains et la démocratie en Birmanie. Notre mission? Relayer les voix de la société civile birmane, par des actions de plaidoyer auprès des acteurs économique et politique, informé et sensibiliser le public francophone.

Créée en 1989, au lendemain du massacre de la place Tian’anmen, Solidarité Chine œuvre à maintenir la mémoire de ce crime, et vient en aide aux militants pour la démocratie en Chine et à l’étranger. L’association informe sur l’état de la répression en Chine.

Grâce à un réseau de membres actifs au Viêt Nam et à travers le monde, Viet Tan construire une démocratie durable dans le pays, se mobiliser pour la justice sociale et les droits humains pour le peuple vietnamien par des moyens pacifiques.

Ville de Paris

Les organisations participantes

Créée en 2006 à l’initiative de Kofi Annan, Prix Nobel de la Paix et ancien secrétaire général de l’Onu, et du dessinateur de presse Plantu, l’association Cartooning for Peace est un réseau international de 344 dessinateurs de presse de 78 pays engagés à promouvoir, par le langage universel du dessin de presse, la liberté d’expression, les droits humains et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

Le Comité contre l’esclavage moderne (CCEM) combat depuis 1994 toutes les formes de traite des êtres humains à des fins d’exploitation par le travail, notamment domestique. Il apporte une assistance sociale et juridique aux victimes dans toute la France et dénonce ces situations partout dans le monde. Il a pour mission la mise à l’abri, la protection et la défense des victimes. À cette fin, il lutte pour la poursuite et la condamnation des auteurs, interpelle les pouvoirs publics et sensibilise l’opinion publique. En 2023, il a accompagné 304 personnes victimes, originaires de 49 pays.

Le Comité Vietnam pour la Défense des Droits de l’Homme (VCHR), fondé à Paris en 1975, a été pionnier parmi les organisations vietnamiennes à l’étranger et travaille de longue date pour promouvoir et protéger les droits fondamentaux au Vietnam, tels que les droits à la liberté d’expression, d’association, de réunion pacifique, à la liberté religieuse, les droits des femmes et des minorités, etc.. Le VCHR porte la voix d’une société civile vietnamienne étouffée avec laquelle il travaille étroitement, aide les défenseurs des droits humains et les victimes au Vietnam. Sur la scène internationale, le VCHR travaille en étroite collaboration avec les institutions internationales (ONU), les parlements et les organisations de la société civile afin de presser le Vietnam d’établir un véritable État de droit et de mettre sa législation en conformité avec le droit international. Le VCHR est affilié à la FIDH et est membre de la Plateforme des droits de l’Homme (PDH), de la European Platform against Religious Intolerance and Discrimination (EPRID) et de la Vietnam Climate Defenders Coalition. La présidente du VCHR est Penelope Faulkner.

La LDH – Ligue des droits de l’Homme est une association indépendante, engagée pour la défense des droits et libertés. Elle agit contre les injustices, le racisme, le sexisme, l’antisémitisme et les discriminations et défend la liberté d’expression, le droit de manifester ou encore de vivre dans un environnement sain et durable. Elle décline ses actions partout en France par le biais de ses sections locales et grâce à ses membres pour interpeller les pouvoirs publics et les institutions internationales, observer les pratiques policières, assurer des permanences d’accès au droit ou encore intervenir en milieu scolaire.

LHAKAR FRANCE a été créée en 2016. C’est une association loi 1901 qui œuvre pour la préservation de la Culture Tibétaine et les droits de l’Homme au Tibet.

Basé à Paris, Institut Ouïghour d’Europe est une association de loi 1901 et il défend et promeut la langue et la culture ouïghoure en Europe et les intérêts et le droit du peuple ouïghour.

Fondée en 1988, International Campaign for Tibet (ICT) est une organisation non-gouvernementale dont le but est de promouvoir les droits de l’homme et libertés démocratiques pour le peuple tibétain et de protéger la culture et l’environnement du Tibet. Sa ligne politique est en adéquation avec celle définie par le Dalaï Lama et les institutions tibétaines en exil, à savoir la recherche d’une autonomie au sein de la République Populaire de Chine à travers le dialogue sino-tibétain. ICT se consacre aux activités suivantes : suivre et produire des rapports sur la situation des droits de l’homme, les conditions environnementales et socio-économique au Tibet ; Œuvrer à la libération des Tibétains emprisonnés en raison de leurs activités politiques ou religieuses ; Travailler avec les gouvernements pour développer des programmes d’aide aux Tibétains ; Assurer une assistance humanitaire pour les Tibétains ; Informer et mobiliser les individus et la communauté internationale sur les actions en faveur des Tibétains ; Améliorer la compréhension mutuelle entre Chinois et Tibétains ; Promouvoir l’auto-détermination du peuple tibétain, notamment en appelant à une reprise du dialogue entre le gouvernement chinois et le 14ème Dalaï Lama. ICT est l’une des principales ONG de soutien au peuple Tibétain, avec plus de 150.000 membres dans le monde. Elle dispose de bureaux à Washington D.C., Amsterdam, Berlin et Bruxelles, ainsi que de collaborateurs tibétains en Inde. ICT est membre de la Fédération Internationale des Droits de l’Homme (FIDH).

Reporters Sans Frontières – RSF est une organisation non gouvernementale internationale fondée en 1985, reconnue d’utilité publique en France et présente dans 14 pays. Elle se donne pour objectif la défense de la liberté de la presse et du droit à l’information fiable partout dans le monde.