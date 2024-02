Birmanie : Un combat pour la Liberté

3 ans après le coup d’État, solidarité avec le peuple birman

Rassemblement inter-associatif le samedi 27 à 14h, à Paris, place Joachim du Bellay.

Mobilisez-vous pour le peuple birman en nous rejoignant ou en proposant une performance, musique, activité via https://forms.gle/Vm2ccgoGDedPd1De6

Vous avez un Longyi ? apportez-le !

Le 27 janvier 2024, à Paris, se tiendra le rassemblement inter-associatif marquant les trois ans du coup d’État survenu en Birmanie (aussi appelé Myanmar), le 1er février 2021. Ce rassemblement vise à exprimer notre solidarité envers le peuple birman qui lutte courageusement pour ses droits fondamentaux.

En plus des prises de paroles des représentants de l’ACAT-France, Amnesty International, CCFD-Terre Solidaire, Doh Atu-Ensemble pour le Myanmar, Info Birmanie et RSF; l’événement accueillera la représentante du Gouvernement d’Unité Nationale-NUG en France, Nan Su Mon Aung, et la participation d’artistes birmans exilés en France. Ces artistes, ayant fui leur pays d’origine en raison des pressions politiques, réaliseront des performances artistiques poignantes pour illustrer leur résilience et créativité malgré les défis auxquels ils sont confrontés.

Depuis le coup d’État de 2021, la Birmanie a été le théâtre de répressions sanglantes, d’arrestations arbitraires, d’exécutions et de condamnations à mort, sous le joug d’une dictature qui a replongé son peuple dans une précarité sécuritaire, alimentaire et sanitaire. Plus de 18 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire (dont 6 millions d’enfants), 2,6 millions de personnes ont été déplacées à travers le pays, plus de 70 000 maisons ont été incendiées, 20 000 prisonniers politiques sont toujours emprisonnés. La Birmanie connaît une recrudescence des attaques aériennes par la junte : 8 frappes aériennes par mois en 2021, 26 frappes aériennes par mois en 2022 et 32 par mois en 2023. Le coup d’Etat a également stoppé net le fragile élan en faveur de la liberté de la presse qui avait germé après la dissolution de la précédente junte, en 2011. Ces derniers mois, la résistance, grâce à son courage et sa lutte acharnée, a réussi à mettre à mal le régime en place. La prise de villes frontalières avec la Chine et d’une capitale régionale, a permis d’insuffler un nouvel espoir au peuple birman.

Les associations organisant cet événement réitèrent leur engagement à soutenir les aspirations démocratiques du peuple birman et appellent à une mobilisation internationale en faveur de la justice et des droits humains pour la Birmanie.

Le rassemblement du 27 janvier 2024, à 14h, place Joachim du Bellay, est l’occasion de rappeler l’importance de la solidarité internationale et de la défense des valeurs démocratiques en allant à la rencontre de différents acteurs de la société civile engagés pour la Birmanie. Les organisateurs encouragent tous ceux qui partagent ce combat à se joindre à cet événement et à contribuer à la prise de conscience de la situation en Birmanie.

Pour plus d’informations, confirmer votre présence et recevoir la confirmation du lieu veuillez contacter :



Johanna Chardonnieras, coordinatrice d’Info Birmanie

coordination@info-birmanie.org | 07 62 80 61 33 (signal)