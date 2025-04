La société civile demande des secours pour les survivants du tremblement de terre et les communautés touchées par la catastrophe

Les agences d’aide doivent s’assurer que l’aide n’est pas exploitée par la junte militaire.

Nous, soussignés, 265 organisations de la société civile birmane, régionales et internationales, exprimons notre profonde tristesse pour les communautés de Birmanie (Myanmar) et de Thaïlande dévastées par le tremblement de terre du 28 mars 2025. Alors que la Birmanie est confronté à une nouvelle crise humanitaire dans le contexte de l’intensification de la campagne de terreur menée par la junte militaire contre le peuple birman, il est impératif que la communauté internationale mobilise immédiatement des ressources et apporte une aide d’urgence aux survivants et aux communautés touchées par le tremblement de terre, par l’intermédiaire des groupes communautaires locaux et des intervenants de première ligne, en collaboration avec le Gouvernement d’Unité Nationale (NUG), les Organisations Révolutionnaires Ethniques (ERO) et la société civile. Nous insistons sur le fait que ces efforts de secours en cas de catastrophe, par le biais de tout partenaire de mise en œuvre, ne doivent pas être exploités, instrumentalisés ou militarisés par la junte militaire à des fins politiques et militaires.



Le tremblement de terre de vendredi, d’une magnitude de 7,7, le plus dévastateur qu’ait connu la région depuis près de sept décennies, a fait plus de 2 500 morts confirmés et a laissé des communautés en ruine dans toute la Birmanie, des maisons et des infrastructures religieuses détruites, et des dizaines de milliers de vies en péril. Les hôpitaux étant débordés, les routes et les ponts effondrés et les répliques menaçant d’aggraver les destructions, une aide humanitaire immédiate et sans entrave est indispensable. Les zones touchées par le tremblement de terre comprennent les régions de Sagaing, Mandalay, Magwe et Bago, l’est et le sud de l’État Shan, ainsi que Naypyidaw. La plupart de ces zones sont sous le contrôle effectif et l’administration du NUG, des ERO et des forces de défense du peuple. Dans les zones touchées, qu’elles soient sous son contrôle ou sous celui de la résistance, la junte tentera d’utiliser l’aide comme une arme pour attaquer le mouvement de résistance et en tirer profit. L’histoire de la Birmanie nous met en garde contre les dangers de l’acheminement de l’aide par l’intermédiaire de la junte militaire.



Lors du cyclone Nargis en 2008, le régime militaire de l’époque a cyniquement instrumentalisé l’aide d’urgence pour manipuler les résultats de son simulacre de référendum. L’aide internationale a été empêchée d’entrer dans le pays et refusée aux survivants désespérés afin de les contraindre à voter en faveur de la constitution rédigée par les militaires en échange d’aide – autant de mesures employées par la junte pour assurer son contrôle et son ingérence dans la politique. De nombreux volontaires locaux du mouvement démocratique ont été arrêtés et emprisonnés par le régime pour avoir tenté d’apporter de l’aide. Cette situation a fortement retardé l’acheminement d’une aide essentielle et a fait de nombreuses victimes civiles. Une fois l’aide enfin autorisée à entrer en Birmanie, le régime militaire et ses représentants l’ont détournée et utilisée à des fins personnelles et politiques, notamment au profit de groupes ayant des liens avec le régime. Il ne s’agit là que d’un exemple parmi d’autres de la manipulation grotesque de la souffrance humaine par les militaires birmans à des fins de consolidation de leur pouvoir politique et de leur profit personnel.



Ce modèle d’exploitation de l’aide humanitaire par l’armée persiste aujourd’hui, comme en témoignent l’obstruction et la manipulation par la junte des efforts de secours en réponse aux récentes catastrophes naturelles – à savoir le cyclone Mocha en 2023 et le typhon Yagi en 2024 – ainsi que la commission incessante de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité à l’encontre de civils dans l’ensemble du pays. Même après le tremblement de terre de vendredi, la junte militaire a bombardé à plusieurs reprises des zones civiles dans les cantons de Chaung U (région de Sagaing), de Phyu (région de Bago), et de Naung Cho (nord de l’État Shan) – des zones qui font l’objet d’une déclaration illégitime d’état d’urgence pour la gestion des catastrophes naturelles. Au début du mois, la junte avait déjà fermé sept hôpitaux privés à Mandalay, accusés d’employer des professionnels de la santé du mouvement de désobéissance civile, limitant considérablement les capacités de soins de santé à Mandalay, aujourd’hui dévastée par le tremblement de terre. En parallèle, la junte a systématiquement imposé des coupures d’internet et des lignes téléphoniques pouvant durer des années, ainsi qu’une répression agressive de l’utilisation des réseaux privés virtuels-VPN, ce qui a considérablement limité le flux d’informations sur la dévastation à l’intérieur de la Birmanie et entravé les efforts de réponse d’urgence. Le mépris insensible de la junte pour la vie humaine, même face aux ravages causés par le tremblement de terre, témoigne de son inaptitude à superviser l’aide et, plus important encore, de sa volonté de manipuler toute intervention humanitaire.



A ce moment critique, nous saluons l’annonce par le NUG d’une pause de deux semaines dans ses opérations militaires offensives dans les zones touchées par le tremblement de terre, à compter d’aujourd’hui. Cependant, la junte militaire a continué à larguer des bombes dans le canton de Pauk, dans la région de Magwe, qui a été touché par le tremblement de terre, pas plus tard que ce matin. Nous comptons sur l’aide des Nations unies et de l’ASEAN pour que la junte cesse toutes ses offensives militaires, en particulier l’arrêt immédiat des frappes aériennes en cours.



Alors que les communautés de Birmanie se mobilisent pour se soutenir mutuellement au milieu de la dévastation, nous appelons les agences des Nations Unies, le Centre de coordination de l’assistance humanitaire de l’ASEAN pour la gestion des catastrophes (Centre AHA), les pays voisins, les organisations internationales et la communauté internationale dans son ensemble à collaborer directement avec les parties prenantes légitimes en Birmanie – à savoir le NUG et les ERO – et la société civile pour s’assurer que l’aide n’est pas entravée, manipulée ou militarisée par la junte. L’aide peut et doit parvenir sans délai aux survivants du tremblement de terre et aux communautés touchées en passant par les canaux frontaliers qui se sont avérés les plus efficaces. L’activation rapide par le NUG des comités de coordination des opérations d’urgence à la suite du tremblement de terre montre qu’il est prêt et a la capacité de diriger les opérations de secours en collaboration avec les partenaires ethniques et communautaires. Nous saluons les réponses rapides et impactantes apportées face à cette catastrophe, en particulier grâce aux efforts de financement participatif, notamment par le NUG et l’Unité de coordination de la réponse au tremblement de terre de Birmanie composée d’organisations de la société civile du birmanes, qui ont déjà fourni un soutien essentiel aux communautés touchées.



Nous rappelons une fois de plus à la communauté internationale, en particulier aux organismes d’aide, que l’aide humanitaire doit être guidée par les principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité, de ne pas nuire et d’indépendance opérationnelle. L’équipe pays des Nations unies doit incarner pleinement ces principes dans son action, en se rappelant les dures leçons tirées des engagements passés en matière d’aide avec la junte militaire et les régimes militaires précédents. La réponse à cette nouvelle catastrophe doit donner la priorité à la collaboration avec les parties prenantes qui accordent manifestement de l’importance à la vie, à la sécurité et au bien-être de la population birmane – le NUG, les ERO et la société civile – tout en empêchant activement la junte d’entraver ou d’exploiter l’acheminement de l’aide. À défaut, la crise humanitaire déjà terrible s’aggravera et de nouveaux abus seront commis par un groupe illégal notoirement connu pour sa destruction active de vies humaines.



Nous demandons instamment aux Nations unies, aux pays voisins et à la communauté internationale dans son ensemble de ne pas oublier l’histoire douloureuse de la Birmanie, marquée par la manipulation de l’aide humanitaire par l’armée en cas de catastrophe naturelle, et d’agir avec détermination pour protéger les communautés touchées et vulnérables de l’exploitation et de nouvelles souffrances. Les habitants de la Birmanie méritent une aide qui soulage leurs souffrances, et non une aide utilisée à des fins militaires contre eux.



Pour plus d’informations, veuillez contacter :



• Naing Thit, Emergency Management Committee – Mandalay; emc.mdy2023@gmail.com

• Lwan Thu, Sagaing Strike Forces; strikeforces.sgg@gmail.com

• May, Justice & Equality Focus; coordinator.legal@jefmyanmar.org

• Khun Hein, Progressive Muslim Youth Association; mya.muslimyouth@gmail.com

• Kyi Nyein, Queers of Burma Alternative; queersburma@proton.me

• Khin Ohmar, Progressive Voice; info@progressive-voice.org



Version en anglais disponible ici

Traduction Info Birmanie

Signées par 265 organisations de la société civile, dont sept organisations qui ont choisi de ne pas divulguer leur nom.