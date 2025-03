Le Haut-Commissaire V.Türk dénonce la « litanie de souffrances humaines » en Birmanie

Traduction de la prise de parole de Volker Türk, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’Homme, sur la situation en Birmanie, lors de la 58ème session du Conseil à Genève en février 2025

…………………………..

Excellences, distingués délégués,

La situation des droits de l’Homme en Birmanie est parmi les pires au monde.

Aujourd’hui, je vais passer en revue une litanie de souffrances humaines difficiles à imaginer.

Les conflits, les déplacements de populations et l’effondrement économique combinés ont provoqué douleur et misère à travers le pays. Les civils paient un prix terrible. Le nombre de morts dû aux violences en 2024 a été le plus élevé depuis le coup d’État militaire de 2021.

Quinze millions de personnes sont confrontés à la faim cette année et, selon les derniers développements effroyables, jusqu’à deux millions de personnes seraient exposés à la famine.

La plupart des civils ont été tués dans des frappes aériennes brutales et aveugles et des tirs d’artillerie de l’armée, alors que celle-ci continue de perdre du pouvoir. Les attaques ciblées contre des écoles, des lieux de culte, des établissements de santé, des camps de déplacés et des événements publics ont provoqué des pertes massives de civils et des déplacements de population.

Au moins 1 824 personnes ont été tuées en 2024, dont 531 femmes et 248 enfants, mais ces chiffres ne représentent probablement qu’une fraction du bilan réel, faute de données vérifiées dans plusieurs zones clés où de violents affrontements ont eu lieu.

Les analyses de mon Bureau révèlent que l’armée a attaqué des établissements de santé et du personnel plus de 1 500 fois depuis le coup d’État, tuant 131 professionnels de santé.

Les groupes armés opposés au coup d’État ont également pris pour cible des administrateurs, des responsables politiques locaux et des personnes affiliées à l’armée. Bien que l’ampleur et la portée de cette violence ne soient pas comparables à celles perpétrées par l’armée, toutes les parties doivent respecter les droits de l’Homme et le droit humanitaire.

L’armée a poursuivi sa campagne de terreur de la population par des actes d’une extrême brutalité, notamment des décapitations, des incendies, des mutilations, des exécutions, des tortures et l’utilisation de boucliers humains.

Les soldats ont lancé des attaques non provoquées contre des villages où il n’y avait pas de combats en cours.

Par exemple, en octobre dernier, l’armée a mené au moins 13 frappes aériennes, incendié jusqu’à 1 000 maisons et tué au moins 25 civils dans plusieurs villages du canton de Budalin, à Sagaing, en une seule journée.

Près de deux mille personnes sont mortes en détention depuis le coup d’État, dont 410 en 2024, soit plus d’une personne par jour. Les analyses de mon Bureau indiquent que la plupart des décès sont la conséquence d’exécutions sommaires et de tortures.

Des rapports continuent de faire état d’un recours systématique à la torture et aux mauvais traitements, notamment à la violence sexuelle, dans les lieux de détention. Les conditions de détention seraient horribles avec des installations sordides, une surpopulation, de la nourriture pourrie et de l’eau contaminée.

Pendant ce temps, la crise humanitaire continue de faire rage. Plus de 3,5 millions de personnes sont déplacées et 20 millions sont dans le besoin d’assistance humanitaire.

La faim atteint des niveaux catastrophiques et la productivité agricole a chuté de 16 % depuis 2021. Les pénuries d’engrais, la flambée des prix du carburant et les perturbations des échanges commerciaux ont fait grimper le prix du riz de 47 % dans certaines régions.

Monsieur le Président,

Je suis profondément préoccupé par la recrudescence de la violence dans l’État de Rakhine. Bien qu’il n’existe pas de chiffres complets et vérifiés, on estime que les combats intenses entre l’armée et l’armée d’Arakan ont tué des milliers de civils et poussé beaucoup d’autres à fuir.

Les membres de la communauté Rohingya sont fréquemment pris en étau entre les deux parties, qui les prennent pour cible en toute impunité.

Des sources locales ont signalé qu’au moins 40 civils ont été tués et 500 maisons incendiées lors d’un seul incident dans le village de pêcheurs de Kyauk Ni Maw en janvier de cette année.

On estime que des dizaines de milliers de Rohingyas ont traversé la frontière vers le Bangladesh en 2024, malgré la fermeture officielle de la frontière. En 2024, plus de 8 000 personnes ont fui par la mer, soit une augmentation de 80 % par rapport à 2023. Au moins 650 Rohingyas, dont près de la moitié des enfants, sont morts en mer.

Dans l’ouest de l’État de Rakhine, la production alimentaire ne devrait couvrir que 20 % des besoins locaux d’ici à la mi-2025. Le Programme des Nations Unies pour le développement a mis en garde contre une menace imminente de famine et une régression vers le mode survie.

Monsieur le Président,

Le Conseil administratif d’État a pris de nouvelles mesures en 2024 pour militariser l’ensemble de la population du Myanmar.

La mise en œuvre d’une loi sur le service militaire a conduit à une conscription forcée imposée dans l’armée, à des arrestations arbitraires, souvent sous la menace, et à la disparition forcée de femmes et d’hommes aux postes de contrôle militaires et dans les camps de déplacés.

Les hommes âgés de 18 à 35 ans et les femmes âgées de 18 à 27 ans font face à un risque constant d’arrestation et de recrutement dans les forces armées. Cette situation a créé une peur généralisée et de nouveaux déplacements.De nombreux jeunes tentent de trouver refuge à l’extérieur du pays, ce qui les expose à un risque accru de trafic, d’extorsion et d’exploitation, tout en augmentant l’impact régional de cette crise.

La création de soi-disant « groupes de sécurité et de lutte contre le terrorisme » au niveau local a également brouillé la distinction entre militaires et civils, mettant ces derniers en danger.

Collectivement, ces politiques ont eu de graves conséquences sur l’économie, qui était déjà à genoux. Les trois quarts de la population vit au niveau du seuil de pauvreté ou en dessous. Moins de 80 % des enfants en Birmanie sont scolarisés et plus de 3,7 millions de jeunes sont partis chercher refuge au-delà des frontières du pays.

Le produit intérieur brut du Myanmar s’est contracté de 17 % depuis 2020 et ne devrait pas enregistrer de croissance cette année. La monnaie s’est effondrée, et les restrictions sur les importations et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont fait grimper les prix. L’inflation devrait atteindre 30 % cette année.

Alors que l’économie formelle s’est effondrée, la criminalité et la corruption ont prospéré. Selon l’Indice mondial de la criminalité organisée, le Myanmar était le plus grand centre de criminalité organisée au monde en 2024. Le pays reste le principal producteur mondial d’opium et l’un des plus grands fabricants de drogues synthétiques.

Les centres d’escroquerie à l’Est du pays suscitent de graves inquiétudes dans toute la région et dans le monde entier, concernant la traite d’êtres humains et d’autres violations et abus. Les personnes forcées à la cybercriminalité sont souvent soumises à la torture et à des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, notamment des violences sexuelles, des détentions arbitraires et des travaux forcés.

Même lorsqu’elles sont libérées, ces personnes risquent d’être poursuivies dans leur propre pays.

Monsieur le Président,

Il est évident que cette situation suscite de vives préoccupations au sein de la communauté internationale, avec de graves implications pour la paix et la sécurité dans la région et au-delà.

En réponse à cette situation horrifiante, et les rapports à ce sujet sont très sombres, il est impératif que l’armée mette fin immédiatement à la violence, autorise l’accès humanitaire sans entrave et libère toutes les personnes détenues arbitrairement, comme exigé par la résolution 2669 du Conseil de sécurité.

Dans l’État de Rakhine, l’armée d’Arakan doit faire davantage pour honorer ses obligations en vertu du droit international humanitaire et des droits de l’Homme, et protéger toutes les personnes dans les zones qu’elle contrôle.

Pour briser le cycle d’impunité qui caractérise le régime militaire en Birmanie depuis des décennies, il faut que les coupables de violations et d’abus des droits de l’Homme soient tenus responsables.

En novembre, le procureur de la Cour Pénale Internationale a demandé un mandat d’arrêt contre le chef de la junte militaire, Min Aung Hlaing, pour crimes contre l’humanité présumés impliquant des aspects de déportation et de persécution des Rohingyas en 2017. Le procureur a indiqué que d’autres demandes de mandats suivraient.

À la Cour Internationale de Justice, jusqu’à présent, 11 États sont intervenus dans l’affaire intentée par la Gambie contre la Birmanie, au vu d’allégations de violations de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

Sur la base des principes de compétence universelle, un tribunal fédéral argentin a émis un mandat d’arrêt contre Min Aung Hlaing ainsi que les dirigeants militaires et politiques birmans pour les violences commises en 2017 à l’égard des Rohingyas.

Ces mesures envoient un signal important, parallèlement à la mise en place par plusieurs pays et une organisation régionale de sanctions ciblées contre des individus et des entreprises en Birmanie.

Cependant, compte tenu des impacts humanitaires, politiques et économiques qui alimentent l’instabilité dans toute la région, la communauté internationale doit faire davantage.

Je réitère donc mon appel à un embargo sur les armes, assorti de sanctions ciblées conformes au droit international – notamment sur le carburant d’aviation et les biens à double usage – afin de mieux protéger la population de la Birmanie.

Des stratégies créatives sont nécessaires pour fournir une aide humanitaire au-delà des frontières et soutenir les prestataires de services locaux.

Les États membres, en particulier ceux qui ont de l’influence, doivent travailler ensemble pour soutenir les membres de l’ASEAN afin de mettre fin à la violence et résoudre la crise. Cela nécessitera une voie politique qui inclura non seulement le Gouvernement d’Unité Nationale, les groupes ethniques armés et le mouvement démocratique, mais aussi des représentants des groupes de femmes, des jeunes et de la société civile.

Je suis profondément préoccupé par l’impact que les coupures de financement auront sur la société civile et les humanitaires retranchés en Birmanie.

Dans un contexte de situation difficile des droits de l’Homme dans le monde, j’appelle la communauté internationale à donner la priorité à la Birmanie.

Merci.