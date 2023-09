Lettre ouverte de 39 OSC suite au communiqué conjoint entre la France et le Bangladesh, du 11 septembre 2023

Info Birmanie et 38 organisations de la société civile se félicitent du soutien annoncé de la France à la requête de la Gambie contre l’Etat birman devant la CIJ-Cour Internationale de Justice pour violation de la Convention de l’Onu sur le génocide dans le cadre de la répression menée à l’encontre de la minorité Rohingya. Cette décision est l’aboutissement d’un long plaidoyer de la société civile auprès du gouvernement français et marque un premier pas nécessaire dans la lutte contre l’impunité en Birmanie. Nous espérons que la France fera acte de leadership sur le sujet, en accompagnant ses partenaires vers une démarche similaire.

Nous saluons l’annonce d’une contribution supplémentaire d’un million d’euros, via le PAM-Programme Alimentaire Mondial, à destination des Rohingya réfugiés dans les camps au Bangladesh. Un début pour combler les 125 millions de dollars demandés par le PAM pour mettre fin à la réduction des rations alimentaires. Ces réductions successives de l’aide alimentaire à ces populations démunies qui se voient dans l’impossibilité de subvenir elles-mêmes à leurs besoins est inacceptable. L’insécurité alimentaire s’ajoute à la violence quotidienne que subissent les réfugiés, notamment du fait de groupes criminels tels que l’ARSA-Arakan Rohingya Salvation Army ou la RSO-Rohingya Solidarity Organisation, dont les affrontements ont fait de nombreuses victimes dans les camps et conduit à une vague d’assassinats ciblant les leaders de la société civile Rohingya.

La France, l’Union Européenne et la communauté internationale, devraient à ce titre appeler à l’intégration d’un soutien stable et conséquent, humanitaire mais aussi sécuritaire, dans le plan de réponse conjoint des Nations-Unies.

Concernant un potentiel rapatriement volontaire des Rohingya et « la nécessité de créer en Birmanie les conditions permettant leur retour volontaire, sûr, digne et durable », nous rappelons que de telles conditions ne peuvent être remplies actuellement au vu de la tentative de coup d’Etat de l’armée et l’effroyable guerre qu’elle mène contre sa population. Les conditions nécessaires ne sauraient advenir sans la restitution des droits de tous les citoyens birmans, incluant les Rohingya. La loi de 1982 sur la citoyenneté doit être abrogée, de même que toutes les lois et politiques utilisées dans le processus de génocide des Rohingya, et remplacées par des lois garantissant les droits. Les Rohingya doivent pouvoir retourner dans leurs villages d’origine et être pleinement indemnisés pour la perte de leurs biens, les coûts de reconstruction, la perte de revenus et le traumatisme qu’ils ont subi.

Les mesures conservatoires de protection des Rohingya en Birmanie, prononcées par la CIJ en janvier 2020, ne sont toujours pas appliquées. Une situation dont le Conseil de sécurité de l’ONU ne s’est pas saisi. La France devrait convoquer une réunion du Conseil sur le sujet, soutenir l’acceptation par le NUG de l’autorité de la CPI-Cour Pénale Internationale et sa ratification du Statut de Rome au nom de l’Etat birman.

A l’échelle internationale, le manque de leadership et de coordination, à l’instar des sanctions disparates adoptées par chaque Etat individuellement, grève les efforts d’appui au combat pour la justice et la démocratie de l’ensemble du peuple birman. Les actes de soutien annoncés par le gouvernement français aujourd’hui, comme d’autres avant lui, sont bienvenus et très attendus. Toutefois ils ne doivent pas rester des actes nationaux mais s’établir dans un nouvel élan, concerté et collectif, de lutte contre l’impunité et de justice en Birmanie.

Les signataires :

ACDD – Action committee for Democracy Development

Ah Nah Podcast – Conversations with Myanmar

ALTSEAN-Burma

Association and Myanmar diaspora Group Finland

ASB – Association Suisse- Birmanie

Boston Free Burma

Burma Action Ireland

BHRN – Burma Human Rights Network

Burmese Canadian Network

Burma Campaign UK

BROUK – Burmese Rohingya organisation UK

Chin Human Rights Organizations

Citizen of Burma Award-New Zealand

CRPH & NUG supporters Ireland

CRPH Funding Ireland

CRPH Support Group, Norway

Doh Atu- ensemble pour le Myanmar

Educational Initiatives Prague

FIDH – Fédération Internationale pour les Droits Humains

FLAG – Freedom and Labor Action Group

GMSR – Global Myanmar Spring Revolution

Human Rights Foundation of Monland

Info Birmanie

Initiatives for International Dialogue

IAMS – International Association, Myanmar-Switzerland

International Campaign for the Rohingya

KSC – Karen Swedish Community KSC

Myanmar Action Group Denmark

Myanmar Campaign Network

Netherlands-Myanmar Solidarity Platform

NL Solidarity Myanmar

NUG and CRPH Supporters Ireland

Padauk Finland-Myanmar

Rohingya Action Ireland

The European Rohingya Council

U.S. Campaign for Burma

Unitarian Universalist Service Committee

US Campaign for Burma

With Myanmar UK