Les actes du 15 mai

Emilie Lopes nous a contactés au printemps pour nous annoncer la venue prochaine de Mayyu Ali en France. Elle avait à cœur de faire connaître son histoire et son récit, de faire parler de la situation des Rohingya, oubliés parmi les oubliés depuis le coup d’Etat militaire du 1er février 2021 en Birmanie. Info Birmanie, avec cette volonté en partage, a contacté Mme De Mersan pour lui demander si l’INALCO souhaitait organiser une rencontre.

L’élan fut immédiat. Nous les en remercions vivement.

Durant ses quelques jours à Paris, Mayyu Ali aura donné quelques interviews à la presse, présenté son parcours au Dissident Club à Paris et rencontré des représentants du Ministère des affaires étrangères, avant de participer à cette conférence à l’INALCO.

Cette rencontre que nous plaçons sous le signe de la plus haute importance a été retranscrite, en français et en anglais, afin de permettre au plus grand nombre de découvrir la culture des Rohingyas – dont la méconnaissance générale, y compris en Birmanie, est à la source du drame de leur situation- ainsi que le parcours, la voix et le travail exceptionnel de Mayyu Ali.

Bonne lecture



Un ambassadeur de la culture Rohingya : rencontre avec le poète Mayyu Ali

https://www.yumpu.com/fr/document/read/68359779/un-ambassadeur-de-la-culture-rohingya-rencontre-avec-le-poete-mayyu-ali