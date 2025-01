Lumières sur la Birmanie

Rassemblement solidaire aux cotés d’artistes birmans

Commémoration du coup d’Etat du 1er février 2021

Le 1er février 2021, l’armée birmane tente de reprendre le pouvoir par un coup d’Etat. 4 ans plus tard, la population birmane refuse toujours ce retour à la dictature. Pour ce combat pour sa liberté et son avenir, elle subit une répression sanglante. Son quotidien se conjugue entre l’anéantissement de toutes libertés, des attaques aériennes et une crise humanitaire d’une ampleur inédite avec de 20 millions personnes dans le besoin. Malgré l’indifférence de la communauté internationale, le peuple birman poursuit sa lutte avec détermination et résilience.

Programme

Projection du travail de trois femmes photographes birmanes Khin Sandar Nyunt, Shwe Paw Mya Tin et Ri, commentée par Mayco Naing

Dialogue sur les perspectives de la Birmanie avec les chercheurs du Centre Asie du Sud-Est (CNRS-EHESS-INALCO)

Fresque collaborative avec Kyar Pauk

Prise de parole de Nan Su Mon Aung, représentante du Gouvernement d’Unité Nationale en France

Chanson et photographie collective

Retrouvons nous en solidarité avec le peuple birman le 31 janvier à 19h, 4 rue Jean Lantier, Paris

𝑽𝒐𝒖𝒔 𝒂𝒗𝒆𝒛 𝒅𝒆𝒔 𝒃𝒐𝒖𝒈𝒊𝒆𝒔 𝑳𝒆𝒅 𝒆𝒕 𝒍𝒐𝒏𝒈𝒚𝒊 ? 𝑨𝒑𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆𝒛 𝒍𝒆𝒔 !

Organisé par CCFD-Terre solidaire, Doh Atu et Info Birmanie