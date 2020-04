Birmanie : décréter un cessez-le-feu national

CP 31 mars 2020 – Comment la Birmanie pourra-t-elle lutter contre la pandémie de Covid-19 et protéger les personnes les plus vulnérables si les conflits actifs qui ravagent une partie de son territoire ne sont pas interrompus ?

Le 23 mars, Antonio Guterres – Secrétaire Général de l’ONU – appelait les belligérants des conflits actifs du monde entier à décréter un cessez-le feu global afin que le monde soit davantage en mesure de faire face à la pandémie de Covid-19. Cet appel a d’ores-et-déjà été entendu par des belligérants en Syrie, au Yémen, au Cameroun, aux Philippines…

Dans un communiqué du 30 mars 2020 signé par 428 organisations de la société civile, il est demandé aux Etats membres de l’ASEAN d’appuyer cet appel à un cessez-le-feu global, de protéger les personnes les plus vulnérables et de mettre en place des politiques de lutte contre la pandémie de Covid-19 respectueuses du droit international des droits de l’Homme. Parmi les signataires figurent en majorité des organisations de la société civile birmane.

Depuis février 2020, on déplore de plus en plus de victimes civiles et de déplacés dans le cadre des combats qui opposent l’armée birmane et l’Armée de l’Arakan (AA) dans les états d’Arakan et Chin. Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, le Haut-Commissariat aux réfugiés de l’ONU (HCR) souligne à quel point ces civils sont vulnérables, en particulier les personnes déplacées.

Le HCR réitère son appel aux protagonistes de ce conflit de protéger la population et appuie l’appel lancé par l’ONU. Il rappelle que les combats entre l’armée et l’AA ont provoqué le déplacement de plus de 65 000 civils. Ceux-ci viennent s’ajouter aux 130 000 déplacés internes que comptait déjà la région, parmi lesquels une grande majorité de Rohingya déplacés depuis 2012. La Birmanie compte par ailleurs d’autres zones de combats actifs, en particulier dans le nord de l’état Shan, et plus de 312 000 déplacés, essentiellement dans l’Arakan, le Kachin, le nord de l’état Shan et dans le sud-est du pays.

L’une des 21 organisations ethniques armées que compte la Birmanie a entendu l’appel lancé par l’ONU. Dans un communiqué publié le 26 mars, la Karen National Union (KNU) demande au gouvernement et à l’armée birmane d’annoncer un cessez-le feu national sans pré-conditions afin que toutes les institutions et tous les acteurs unissent leurs forces pour lutter contre la pandémie. La KNU invoque aussi l’apport que cette décision pourrait avoir sur les perspectives de paix, devenues au fil du temps de plus en plus ténues.

Les autorités birmanes annoncent lutter contre la pandémie de Covid-19 mais ont récemment qualifié l’AA d’organisation terroriste, faisant plutôt craindre une accélération dans l’escalade du conflit. Au lendemain de l’appel lancé par l’ONU, peut-on espérer voir la guerre s’interrompre ?

Contact : Sophie Brondel sophie@info-birmanie.org 07 62 80 61 33