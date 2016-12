POUR CONTINUER DE PROMOUVOIR LA PAIX, LA DÉMOCRATIE ET LES DROITS DE L’HOMME EN BIRMANIE, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Pour donner, cliquez ici!

SOUTENEZ INFO BIRMANIE !

Depuis maintenant 20 ans, Info Birmanie soutient la société civile, sensibilise le public et alerte les décideurs politiques pour promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l’Homme en Birmanie.

Pour poursuivre ses activités, Info Birmanie a besoin de votre soutien ! Compter sur vous, c’est permettre à l’association de rester indépendante et de continuer à fournir une information de qualité, qui relaie les voix de la société civile birmane.

Aujourd’hui en Birmanie …

Actuellement, la situation des droits de l’Homme en Birmanie est catastrophique, elle est même pire qu’il y a un an. De nombreux conflits secouent le pays et le processus de paix qui vient d’être enclenché est déjà dans l’impasse…

Bien sûr, la transition démocratique est en cours. Mais il faut rester attentif aux évolutions. Les militaires sont toujours au pouvoir. Ils possèdent toujours 25% des sièges au parlement, ce qui leur accorde de fait un droit de veto sur tout amendement de la constitution, et ils sont à la tête des ministères de l’intérieur, de la défense et des frontières. En somme, l’armée birmane a toujours la mainmise sur les affaires politiques et économiques du pays…

Pour plus d’informations, nous vous invitons à visiter notre site web, nous suivre sur Facebook et sur Twitter !

AVEC VOS DONS, NOUS CONTINUERONS DE MENER NOS ACTIONS:

Ø Informer, sensibiliser et mobiliser

Info Birmanie suit attentivement l’actualité en Birmanie, et est en lien avec ses associations partenaires afin de sensibiliser le public francophone sur les évolutions du pays. Notre association anime des campagnes de sensibilisation et publie des rapports d’information, basés sur les informations obtenues via nos partenaires locaux afin de définir la thématique. Info Birmanie s’attache aussi à mobiliser et informer les médias français, et à organiser ou participer à des évènements publics.

Pourquoi nous aider ?: Pour permettre à Info Birmanie de fournir une information de qualité qui relaie les voix de la société civile, et car nous pensons qu’il est vraiment nécessaire d’observer la transition démocratique en Birmanie, qui est accompagnée d’une transition économique. Les violations des droits de l’Homme continuent, et la situation doit être dénoncée.

Ø Faire pression sur les décideurs

Info Birmanie poursuit ses actions afin d’informer et d’alerter la communauté internationale sur des sujets majeurs, ainsi que pour promouvoir une action politique et économique en faveur des droits de l’homme et de la démocratie en Birmanie. L’association se base sur les informations obtenues par des acteurs de terrain, et fait partie d’un réseau européen qui travaille sur la Birmanie.

Pourquoi nous aider ? : Afin qu’Info Birmanie poursuive ses actions de plaidoyer, dans un contexte où c’est encore véritablement nécessaire pour la promotion de la paix, de la démocratie et des droits de l’Homme en Birmanie.

Ø Développer notre programme volontaire

Depuis 2014, Info Birmanie a mis en place un programme qui permet d’envoyer des volontaires européens au sein de nos associations partenaires en Birmanie, afin d’accompagner leurs activités et ainsi de participer à la lutte pour un modèle plus juste, respectant les droits de toutes et tous en Birmanie.

Pourquoi nous aider ?: Info Birmanie souhaiterait développer ce programme, afin que les volontaires puissent partir pour des périodes plus longues, tout en bénéficiant d’un statut de service civique à l’étranger, ce qui leur permet d’être gratifiés pendant leur volontariat. D’autre part, nous aimerions que les volontaires bénéficient d’une formation qualifiante avant leur départ, ainsi que d’une capitalisation de leur mission à leur retour.

COMMENT SERA UTILISÉ VOTRE DON?

Sur un don de 50 euros:

- 43 euros serviront directement à financer nos actions selon les 3 axes présentés ci-dessus

- 7 euros permettront à l’association de financer ses frais de fonctionnement

Vous pouvez également donner régulièrement à Info Birmanie, à travers un don mensualisé.

MERCI !

Enfin, nous vous adressons un grand merci. Grâce à votre soutien et à votre engagement, Info Birmanie existe depuis 20 ans. Aujourd’hui, nous avons toujours besoin de vous soutien pour continuer. N’hésitez pas à en parler autour de vous!