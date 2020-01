Western Union met fin à son partenariat avec la banque Myawaddy

CP 8 janvier 2020 – Grâce à une mobilisation citoyenne internationale portée par International Campaign for the Rohingya et Burma Campaign UK, Western Union a pris la décision de cesser son partenariat avec la banque Myawaddy, subsidiaire de l’UMEHL (Union of Myanmar Economic Holdings Ltd), un conglomérat d’affaires de l’armée birmane.

Cette décision fait suite à plusieurs initiatives d’une campagne citoyenne qui ne demandait pas à Western Union de cesser d’opérer en Birmanie, mais de mettre fin à ses liens avec l’armée.

Le 31 octobre 2019, Info Birmanie avait rejoint les 33 organisations signataires d’une lettre ouverte adressée au PDG de Western Union dans le cadre de cette mobilisation, s’appuyant sur les recommandations de la Mission d’établissement des faits de l’ONU sur la situation en Birmanie.

Celle-ci a appelé la communauté internationale « à couper tout lien avec l’armée birmane et le vaste réseau d’entreprises qu’elle contrôle et sur lequel elle s’appuie », car « toute activité d’une entreprise étrangère impliquant l’armée et ses deux conglomérats (UMEHL et MEC) expose à un haut risque de contribuer ou d’être en lien avec des violations du droit international des droits de l’Homme et du droit international humanitaire ». « A minima, ces entreprises étrangères alimentent la capacité financière de l’armée.»

La décision de Western Union est exemplaire et montre la voie à suivre pour que les acteurs économiques en Birmanie ne contribuent pas à financer une armée criminelle, encore très présente dans l’économie du pays.

Pour plus d’informations :

Communiqué de presse du 7 janvier 2020 de International Campaign for the Rohingya et Burma Campaign UK

