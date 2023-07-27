En bleu, pour Eux

Comme chaque année Info Birmanie s’est mobilisé, avec de nombreux partenaires français et européens, le 21 avril.
Cette est une journée de mobilisation pour les prisonniers politiques birmans. Ce jour rend hommage à U Win Tin, ancien prisonnier politique qui a porté une chemise bleue – uniforme des prisonniers – en solidarité avec tous les détenus d’opinions, jusqu’à son décès.
«J’ai pris la décision de continuer à porter ma blouse de prisonniers parce que mes amis étaient toujours en prison, et je pense que la population de Birmanie, dans son ensemble, vit toujours dans une prison » – U Win Tin
Les juntes successives ont utilisé l’emprisonnement comme un instrument de contrôle et de répression mais aussi comme un outil politique. En quête de faveur médiatique et de reconnaissance diplomatique, la junte libère régulièrement quelques prisonniers qui n’auraient jamais dû être détenus en premier lieu.
𝐍𝐞 𝐬𝐨𝐲𝐨𝐧𝐬 𝐩𝐚𝐬 𝐝𝐮𝐩𝐞𝐬 : 𝐢𝐥 𝐧’𝐲 𝐚𝐮𝐫𝐚 𝐩𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐫𝐞́𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐜𝐫𝐞́𝐝𝐢𝐛𝐥𝐞 𝐞𝐧 𝐁𝐢𝐫𝐦𝐚𝐧𝐢𝐞 𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐪𝐮’𝐢𝐥 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐢𝐬𝐨𝐧𝐧𝐢𝐞𝐫𝐬 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬.
« Aujourd’hui je porte du bleu pour le #BlueShirtDay.
Au Myanmar, plus de 30 000 personnes ont été détenues depuis le coup d’État de 2021 pour avoir défendu la liberté et la démocratie. Au moins 2 235 sont mortes après leur arrestation. Plus de 20 % sont des femmes.
Il ne peut y avoir de réforme crédible au Myanmar tant que des prisonniers politiques restent derrière les barreaux.
Je pense aujourd’hui à ceux qui sont encore détenus et à leurs familles qui sont laissées sans réponses » | Caterina Vieira, députée européenne
Vous pouvez aussi partager l’appel à mobilisation de l’Acat-France et envoyer le courriel proposé, pour demander la libération de Ko Htet Myat Aung, condamné à 20 ans de prison pour son engagement politique pacifique.