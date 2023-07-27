En bleu, pour Eux

« Aujourd’hui je porte du bleu pour le #BlueShirtDay.

Au Myanmar, plus de 30 000 personnes ont été détenues depuis le coup d’État de 2021 pour avoir défendu la liberté et la démocratie. Au moins 2 235 sont mortes après leur arrestation. Plus de 20 % sont des femmes.

Il ne peut y avoir de réforme crédible au Myanmar tant que des prisonniers politiques restent derrière les barreaux.

Je pense aujourd’hui à ceux qui sont encore détenus et à leurs familles qui sont laissées sans réponses » | Caterina Vieira, députée européenne