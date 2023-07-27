Commémoration de 5 ans de résistance

Alors que la junte sème la terreur depuis le ciel birman, ce sont des messages de solidarité et d’espoir que nous souhaitons transmettre depuis la France, en cette triste date. Cinq ans après le coup d’Etat, nous nous tenons toujours en solidarité du peuple birman, digne dans sa lutte et fort de sa révolution.

Par-delà les frontières, notre solidarité s’exprime envers celles et ceux que la violence de la junte assaille, qui quotidiennement regardent le ciel avec anxiété, craignant les attaques aériennes indiscriminées de la junte ou les arrestations et la barbarie des militaires.

Nous pensons tout particulièrement :

au plus de 3,6 millions de personnes déplacées internes

au plus de 30 000 prisonnières et prisonniers politiques depuis le coup d’Etat

aux victimes de la guerre et à leurs proches

aux personnes forcées à l’exil en Thaïlande, en Inde et au-delà

à toutes les personnes mobilisées pour que demain la Birmanie soit un pays libre

à toutes celles et ceux qui luttent pour leur survie, alors que l’aide humanitaire est insuffisante

Mobilisation à Paris et Marseille, de birmans et amis de la Birmanie, pour la commémoration des cinq ans du coup d’Etat. Photographie de ©Mayco ©Myo Thaw et ©Stephane Ferrer

Avec la participation du CCFD- Terre solidaire, de Doh Atu- Ensemble pour le Myanmar et d’Info Birmanie

ခုခံတော်လှန်မှု ၅နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် မြန်မာပြည်သူများသို့ သတင်းစကား

စစ်အာဏာရှင်က ကောင်းကင်ယံကနေ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို အဆက်မပြတ် ကြဲချနေတဲ့အတွက် ပြင်သစ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ဒီဝမ်းနည်းဖွယ်ရာနေ့ရက်မှာ မြန်မာပြည်သူ‌တွေနဲ့အတူ

တစိတ်တဝမ်းတည်းရပ်တည်ကြောင်းနဲ့ မျှော်လင့်ချက်သတင်းစကားများကို ပေးပို့လိုပါတယ်။

အာဏာသိမ်းပြီး ၅နှစ်အကြာတွင်လည်း အခက်အခဲများကြားမှာ ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွမ်းတဲ့ဂုဏ်ရည်နဲ့ တော်လှန်‌ရေးကို ပြင်းပြစွာ ဆင်နွှဲနေကြတဲ့ မြန်မာပြည်သူပြည်သားများနဲ့အတူ ကျွန်ုပ်တို့ အတူတကွ ဆက်လက်ရပ်တည်ပါတယ်။

စစ်အာဏာရှင်ရဲ့ ကြမ်းတမ်းရက်စက်မှုတွေအောက်မှာ

ခွဲခြားမှုမရှိတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေ၊ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်မှုတွေနဲ့ ရက်စက်ကြမ်ကြုတ်မှုတွေကြောင့် နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ကောင်းကင်ကို စိုးရိမ်တကြီး ကြည့်နေရသူတွေနဲ့ နယ်မြေဝေးကွာ‌နေပေမဲ့လည်း ကျွန်ုပ်တို့ အတူတကွ ဆကလက်ရပ်တည်နေပါတယ်။

အထူးသဖြင့် နေရပ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့ ပြည်သူ (၃.၆) သန်း‌ကျော်၊ အာဏာသိမ်းပြီးနောက် မတရားဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား သုံးသောင်းကျော်၊ စစ်ဘေးဒုက္ခခံရသူတွေနဲ့ ၎င်းတို့ရဲ့ မိသားစု‌တွေ၊ ထိုင်း အိန္ဒိယနဲ့ အခြားနိုင်ငံတွေကို ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသူတွေ၊ အနာဂတ်မှာ လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်လာရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေကြသူတွေနဲ့ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီတွေ လုံလောက်စွာမရတဲ့အခြေအနေမှာ ရုန်းကန်ရှင််သန်နေကြရသူတွေအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့ အထူးတလည် သတိတရ ရှိ‌နေပါတယ်။

ပါရီနှင့် မာဆေးလ်မြို့များတွင် အာဏာသိမ်းမှု ၅ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့် မြန်မာ့အရေးကို ထောက်ခံသော မိတ်ဆွေများက စည်းရုံးလှုပ်ရှားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။

Messages for Myanmar | Commemoration of Five Years of Resistance

As the junta spreads terror from the burmese skies, we wish to send messages of solidarity and hope from France on this sad date.

Five years after the coup d’état, we continue to stand in solidarity with the people of Myanmar, dignified in their struggle and strong in their revolution.

Beyond borders, our solidarity goes out to those whom the junta’s violence strikes—those who, every day, look to the sky with anxiety, fearing the military’s indiscriminate aerial attacks, arrests, and brutality.

We think in particular of:

the more than 3.6 million internally displaced people

the more than 30,000 political prisoners since the coup d’état

the victims of the war and their loved ones

those forced into exile in Thailand, India, and beyond

all those mobilized so that tomorrow Myanmar may be a free country

all those fighting for their survival, while humanitarian aid remains insufficient

Mobilisation in Paris and Marseille by Burmese people and friends of Burma to commemorate the fifth anniversary of the coup d’état.