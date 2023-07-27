Projection en avant-première et temps échange : Les fleurs du manguier

Info Birmanie a le plaisir de vous inviter à la projection en avant-première du film « Les fleurs du manguier ». Premier film tourné en langue Rohingya, Les fleurs du manguier suit le parcours de deux enfants Shafi, 4 ans, et sa sœur Somira, 9 ans, qui quittent un camp Rohingyas du Bangladesh pour rejoindre la Malaisie, dans l’espoir de retrouver leur famille dispersée. Guidés par leur regard d’enfant, ils entreprennent une traversée périlleuse.

La projection sera suivie d’un temps d’échange en présence du réalisateur Akio Fujimoto et de la productrice Angèle De Lorme, aux côtés desquels nous serons présents pour répondre à vos questions.

Rendez-vous à 20h, le mardi 17 mars, au cinéma UGC Gobelins.