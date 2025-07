Questions et réponses avec Sean Turnell sur les finances de l’armée birmane

Cet entretien a été publié en anglais sur le site de DVB le 14 juillet 2025, Info Birmanie vous en propose la présente traduction.



Avant propos

Cette interview avec l’économiste et expert du Myanmar, Sean Turnell, a été réalisée pour explorer les principales perspectives et recommandations de son rapport: “L’armée, l’argent et le Myanmar : briser le cercle vicieux” ( The Military, Money, and Myanmar: Breaking the Nexus | စာတမ်းအပြည့်အစုံအား ဒေါင်းလုဒ်ရယူရန် ), commandé et publié par le Special Advisory Council for Myanmar (SAC-M).

S.Turnell, ancien conseiller économique du gouvernement civil de la Ligue Nationale pour la Démocratie (NLD) birmane et l’une des voix internationales les plus respectées sur l’économie du pays, offre une évaluation détaillée de la manière dont la junte militaire continue de financer sa guerre de terreur.

Malgré l’effondrement économique croissant du Myanmar, le régime maintient son accès à des devises étrangères critiques grâce aux exportations de gaz naturel, à la conversion forcée des transferts de fonds, à l’exploitation du secteur privé et au contrôle du système bancaire.

Dans cette conversation approfondie, Turnell souligne :

Comment la junte génère des revenus par des moyens coercitifs

Pourquoi l’accès aux devises étrangères est son point le plus vulnérable – et la meilleure opportunité de perturbation

Le besoin urgent de sanctions coordonnées sur la Banque centrale, les banques publiques et privées

Pourquoi la “dette odieuse” compte et comment elle peut dissuader le financement étranger de la junte

Comment les forces de résistance et les acteurs internationaux peuvent cibler les points d’étranglement financiers de la junte

Les risques géopolitiques de la dépendance de la Myanmar à l’égard de la Chine, et les raisons stratégiques pour lesquelles la communauté internationale devrait agir maintenant.

S.Turnell insiste sur le fait qu’il s’agit de perturber la capacité de la junte à faire la guerre.

Comme il le dit : “Il ne s’agit plus d’essayer de changer l’esprit de la junte. Il s’agit de réduire sa capacité à se battre.”

Cette interview menée par Igor Blažević fournit non seulement un diagnostic sobre, mais aussi une feuille de route stratégique pour savoir comment la communauté internationale, les institutions financières et les acteurs de la résistance birmans peuvent répondre efficacement.

Comprendre la source de fonds de la junte

Igor Blažević : Quelles sont les principales sources de revenus – en particulier les devises étrangères – pour la junte à l’heure actuelle ? Malgré la perte de contrôle sur des actifs économiques importants, la junte semble loin d’être en faillite. Ils continuent d’intensifier les efforts de guerre, d’acheter des armes (y compris des avions, des hélicoptères et des drones) et de maintenir des réseaux de clientélisme. Comment financent-ils tout cela ?

Sean Turnell : Permettez-moi d’abord de dire que, sur le plan national, la junte peut se financer de toutes les manières dont une organisation contrôlant l’État le peut. Cela inclut la fiscalité et les revenus des entreprises publiques qu’elle possède localement. Cela inclut également le contrôle de la Banque centrale, ce qui signifie que s’il n’y a pas d’autres sources, ils peuvent simplement imprimer des kyats (billets de banque).

Mais vous avez raison, Igor, de souligner les devises étrangères – car le régime a besoin de devises étrangères pour acheter des armes, en particulier des munitions aériennes qu’ils ne peuvent pas produire au Myanmar. Donc, les devises étrangères sont absolument essentielles.

Où la junte obtient-elle ces devises étrangères ? Tout d’abord, la source traditionnelle pour la junte birmane a été les revenus des entreprises publiques, en particulier grâce aux exportations d’énergie – surtout le gaz naturel. Il y a aussi d’autres entreprises publiques qui exportent du teck et diverses autres ressources naturelles.

Mais actuellement, la principale source par laquelle la junte obtient des devises étrangères est en exploitant le secteur privé – en forçant les exportateurs, comme les agriculteurs, à convertir leurs revenus en devises étrangères en kyats et à remettre les devises étrangères à la junte.

Maintenant, il y a une source encore plus grande : l’exploitation des particuliers. Cela provient principalement des Birmans vivant et travaillant à l’étranger qui envoient des fonds en Myanmar. C’est maintenant la plus grande source unique de devises étrangères pour la junte.

Encore une fois, cela se fait par la conversion forcée des envois de fonds de l’étranger en kyats. C’est maintenant la principale façon dont la junte obtient les devises étrangères dont elle a besoin.

Si elle est vraiment acculée – quand tout le reste échoue et qu’aucune autre source n’est disponible – un régime comme la junte birmane peut simplement s’emparer des ressources physiques. Lorsqu’ils sont désespérés, des régimes comme celui-ci volent directement au peuple qu’ils gouvernent.

Igor Blažević : L’économie du Myanmar continue de se détériorer sous la règle militaire. La junte extrait toutes les ressources qu’elle peut pour financer sa guerre de terreur contre la population. Voyez-vous un moment où ils ne pourront plus extraire suffisamment pour se maintenir – faire faillite ? Ou y a-t-il toujours quelque chose de plus qu’ils peuvent tirer du système ?

Sean Turnell : À un moment donné, un régime comme celui du Myanmar tuera la poule aux œufs d’or, et je pense que nous en sommes très proches maintenant. Le PIB du Myanmar – son activité économique globale – n’est maintenant que de 50 pour cent de ce qu’il aurait dû être si le coup d’État n’avait pas eu lieu.

À mesure que le régime extrait de plus en plus de ressources et imprime des quantités croissantes d’argent, la production économique diminue progressivement. La part de la junte dans cette production rétrécissante a augmenté, mais le gâteau global rétrécit. Ils tuent la poule aux œufs d’or tout en s’emparant d’une plus grande partie de ce qui reste.

Depuis le coup d’État, le régime s’est de plus en plus appuyé sur l’impression de monnaie à mesure que d’autres sources de revenus se tarissaient. Cela a conduit à une chute du kyat, et à un certain moment, cela atteindra un point de rupture où l’économie monétaire deviendra irréparable.

À ce stade, le régime se tournera uniquement vers l’extraction physique des ressources. Ils peuvent continuer à le faire de manière destructive pendant un certain temps, mais d’ici là, l’économie sera complètement dysfonctionnelle.

Igor Blažević : Depuis fin 2024 et le début de cette année, nous avons observé un changement dans l’approche des voisins du Myanmar. Auparavant, ils étaient largement assis et attendaient, prétendant être impliqués tout en faisant très peu. Mais récemment, ils semblent aider activement la junte à survivre – non pas à gagner, mais à survivre en tant que gouvernement central du Myanmar. Nous le voyons diplomatiquement. Mais cela signifie-t-il qu’ils fournissent également un soutien financier ou économique supplémentaire ?

Sean Turnell : Malheureusement, oui. Dans une tentative mal avisée de poursuivre la stabilité, certains pays voisins cherchent à accommoder le régime. C’est une motivation.

Une autre motivation, et pire, est l’exploitation – profiter de la position affaiblie du Myanmar. Un pays faible et isolé devient mûr pour des « accords ». Malheureusement, des pays comme la Chine utilisent la vulnérabilité du Myanmar comme une opportunité d’exploitation économique et stratégique.

Comment l’accès de la junte aux fonds peut-il être limité ?

Igor Blažević : Tournons-nous maintenant vers ce qui peut être fait pour contraindre l’accès de la junte aux fonds et aux devises étrangères, qui sont utilisés pour financer sa guerre de terreur. Dans votre rapport “L’armée, l’argent et le Myanmar : briser le cercle vicieux” | “The Military and Money – Breaking the Nexus”, publié avec le Special Advisory Council for Myanmar (SAC-M), vous avez mis en avant plusieurs mesures clés : fermer les lacunes autour de Myanma Oil & Gas Enterprise (MOGE), sanctionner la Myanma Economic Bank (MEB), la Banque centrale, et les banques privées, et introduire des sanctions secondaires. Les efforts doivent-ils se concentrer sur des mesures spécifiques à fort impact maintenant, ou plaider pour le package complet ?

Sean Turnell : Le régime a un besoin désespéré de devises étrangères. La Chine et la Russie n’accepteront pas le kyat birman comme paiement pour les munitions. Donc, l’accès de la junte aux devises étrangères est le point d’étranglement le plus critique. Et ce point d’étranglement est un package : la Banque centrale, les banques publiques, les banques privées – tous les canaux par lesquels les devises étrangères atteignent le régime.

Jusqu’à présent, nous avons vu des sanctions parcellaires sur des banques ou des entreprises spécifiques. Nous devons changer notre état d’esprit. Les sanctions ne devraient pas seulement servir à punir ou à inciter un meilleur comportement. Elles devraient servir à perturber la capacité de la junte à financer la guerre.

Donc oui, je vois maintenant cela comme un package. Il ne s’agit plus d’essayer de changer l’esprit de la junte. Il s’agit de réduire sa capacité à se battre.

Igor Blažević : Si nous visons à exercer une pression financière en sanctionnant le système bancaire birman, cela ne peut pas se faire sans les États-Unis. Avec Donald Trump à la Maison Blanche, y a-t-il une opportunité – ou la politique étrangère des États-Unis est-elle maintenant trop imprévisible ?

Sean Turnell : Donald Trump est à la fois un plus et un moins. Il serait plus difficile de le convaincre d’implémenter le type de sanctions ciblées que nous avons vu jusqu’à présent. Mais il y a aussi une opportunité : seul quelqu’un comme Trump pourrait prendre la décision radicale d’imposer des sanctions à grande échelle comme celles dont je parle. Ironiquement, il pourrait être plus susceptible de le faire que quelqu’un comme l’ancien président Biden, qui préférait une approche progressive.

Igor Blažević : Une autre grande recommandation dans votre rapport était de débloquer les actifs de la Banque centrale birmane qui sont gelés aux États-Unis et de les rendre disponibles pour le Gouvernement d’Unité Nationale (NUG). À peu près à la même époque, il y avait une discussion mondiale sur l’utilisation des actifs russes gelés pour soutenir l’Ukraine. Devrions-nous maintenant nous concentrer davantage sur les sanctions, ou passer à la libération de ces actifs gelés ?

Sean Turnell : Nous devrions faire les deux – mais accorder la priorité aux points d’étranglement en premier, et poursuivre les actifs gelés en arrière-plan.

Disons que nous convainquons Trump de poursuivre une stratégie de point d’étranglement. Nous avons alors un argument plus fort à ajouter : « Vous pouvez aider les forces de la liberté au Myanmar et vous n’avez pas à dépenser un seul dollar de fonds gouvernementaux américains. Le Myanmar a son propre argent. Il s’agit simplement de le débloquer et de le donner à des personnes qui sont vos alliés naturels, de toute façon. »

Donc oui, commencez par les points d’étranglement. Mais poursuivez définitivement les actifs gelés aussi.

Igor Blažević : Concernant la lutte contre le blanchiment d’argent : la bataille a-t-elle été gagnée, ou la poursuite des rapports d’enquête et du plaidoyer avec le Groupe d’Action Financière International (GAFI) est-elle encore nécessaire ? Pour notre audience, pourriez-vous expliquer brièvement ce qu’est le GAFI, quelles actions il a prises contre le Myanmar, et quel a été l’impact concret ?

Sean Turnell : Le Groupe d’action financière, ou GAFI, est l’organisme mondial qui lutte contre le blanchiment d’argent. Le Myanmar a été placé sur sa liste noire. Les seuls autres pays sur cette liste sont l’Iran, la Corée du Nord et le Venezuela. Donc, c’est une étape significative – cela signifie que les banques internationales doivent être extrêmement prudentes lorsqu’elles traitent avec le Myanmar.

Mais il y a plus que le GAFI peut faire. Jusqu’à présent, contrairement à l’Iran ou à la Corée du Nord, le GAFI n’a pas imposé de contre-mesures au Myanmar. Nous pouvons faire campagne pour cela.

Nous pouvons constamment pousser l’idée que la junte birmane est une organisation criminelle qui encourage activement et utilise le crime financier, et que le GAFI aurait dû lui appliquer des contre-mesures. Les contre-mesures du GAFI feraient pression sur d’autres pays pour qu’ils adoptent des sanctions financières, même s’ils ne l’ont pas encore fait. Le GAFI est un outil mondial, et nous devons l’utiliser pleinement.

Igor Blažević : Si nous réussissons à faire sanctionner toutes les banques publiques et privées birmanes, cela empêcherait-il les gens d’envoyer de l’argent à leurs proches au Myanmar ?

Sean Turnell : C’est une bonne question. Oui, certaines personnes seraient affectées. Mais la plupart des gens, surtout ceux qui ne sont pas liés à l’armée, évitent déjà le système bancaire officiel du Myanmar. Ils utilisent des systèmes informels, comme le réseau hundi [le système de transfert d’argent informel], pour envoyer de l’argent. Donc oui, il y aurait un certain impact – mais moins que prévu.

Dette, gaz et ressources stratégiques du Myanmar

Igor Blažević : Vous avez également plaidé pour une campagne autour de la « dette odieuse ». Pourriez-vous expliquer ce que c’est, et comment une campagne pourrait être structurée ? Qui devrait être ciblé, et quel devrait être le message ?

Sean Turnell : La dette odieuse est l’idée que les gens ne devraient pas avoir à rembourser les dettes des tyrans qui les ont gouvernés. Un dictateur peut emprunter de l’argent et l’utiliser pour opprimer son propre peuple. Lorsqu’ils tombent, pourquoi les victimes devraient-elles être obligées de payer ces dettes ?

Ce concept a une longue histoire. Le Myanmar en est un cas clair. À mesure que la junte émet des obligations ou emprunte dans des endroits comme la Chine et la Russie, nous devons rendre absolument clair que ces dettes ne seront jamais remboursées après la chute du régime.

Ce message concerne la justice, mais aussi la dissuasion. Si nous disons dès le départ : “Ces dettes sont illégitimes et seront annulées”, alors les prêteurs potentiels pourraient y réfléchir à deux fois.

Le message devrait être : “Arrêtez de prêter à la junte. Arrêtez d’acheter des obligations birmanes car elles seront sans valeur. Vous ne récupérerez pas votre argent.”

Igor Blažević : Le NUG a-t-il déjà déclaré les obligations de la junte comme une dette odieuse ?

Sean Turnell : Oui, le NUG a déclaré que les obligations émises par le Conseil administratif de l’État (SAC) ne seront pas honorées dans un Myanmar post-junte. Mais nous pourrions aller plus loin – l’étendre aux banques privées et à d’autres instruments financiers liés à la junte.

Igor Blažević : Les exportations de gaz naturel vers la Thaïlande continuent de rapporter de l’argent à la junte. La Thaïlande peut-elle être persuadée d’arrêter les paiements ?

Sean Turnell : Le gaz était autrefois la plus grande source de revenus de la junte. Plus maintenant. Les champs de gaz produisent de moins en moins, et l’investissement dans le secteur s’est effondré depuis le coup d’État. Pourtant, nous devrions continuer à persuader la Thaïlande – leur rappeler qu’ils achètent de l’énergie à un régime criminel, en faillite et peu fiable qui génère des réfugiés et de l’instabilité. Même si le gaz est en déclin, cela vaut toujours la peine de faire des efforts de plaidoyer.

Igor Blažević : La Banque centrale birmane a récemment annoncé des plans pour émettre une monnaie numérique. Quelles pourraient être les conséquences de cela ?

Sean Turnell : Je suis extrêmement sceptique. Ce n’est qu’un coup de publicité – une façon de paraître moderne et progressiste. Personne ne fait confiance au kyat physique, encore moins à un kyat numérique ! L’infrastructure n’existe pas, et avec ;es pannes de courant et aucune crédibilité, l’idée toute entière est simplement absurde.

Igor Blažević : La junte tente de rejoindre l’Union économique eurasiatique (EAEU). Si elle réussit, quel impact cela aurait-il sur la révolution, et quels avantages la junte pourrait-elle tirer de son adhésion à ce bloc ?

Sean Turnell : Je suis extrêmement sceptique quant à des avantages significatifs de l’adhésion à l’EAEU. Ces organisations ont très peu à offrir au Myanmar, et le Myanmar, en retour, a peu à leur offrir – tout ce qu’il vend est généralement à des prix dérisoires.

Les pays susceptibles de s’associer avec le Myanmar dans ces cadres ne sont pas des poids lourds économiques. Donc, du point de vue commercial et de l’investissement, il est peu probable que ce soit un changement de jeu. Il n’y a pas beaucoup d’histoires ici, franchement.

Igor Blažević : La junte a gagné des devises étrangères significatives grâce aux exportations de gaz naturel et d’énergie. Les forces de résistance tentent de perturber cela mais font face à la pression des pays voisins. Y a-t-il autre chose qui peut être fait pour l’empêcher de gagner ces revenus ?

Sean Turnell : C’est une question importante. Les exportations de gaz deviennent une part décroissante des gains étrangers du Myanmar, en partie à cause du sous-investissement. La junte ne peut pas garantir l’approvisionnement à travers ces pipelines, car les pipelines eux-mêmes sont très vulnérables. Mais ce qui est plus important, c’est de contrôler les pipelines financiers – le flux d’argent. Si les forces de résistance et les acteurs internationaux peuvent perturber les pipelines financiers, la source physique de cet argent devient moins pertinente. La clé réside dans le contrôle des points d’étranglement financiers, en particulier à travers les canaux bancaires.

Igor Blažević : Le Myanmar possède des ressources significatives en terres rares, et la Chine monopolise leur extraction. Pourrions-nous plaider pour que les États-Unis s’intéressent aux terres rares au Myanmar et s’impliquent davantage qu’ils ne l’ont fait jusqu’à présent ?

Sean Turnell : C’est un point important. Environ 40 pour cent des terres rares traitées en Chine proviennent en réalité du Myanmar. Lors d’un récent voyage aux États-Unis, j’ai parlé à des personnes – même au sein de l’administration Trump – et il y avait un intérêt sérieux pour cette question.

C’est un point stratégique que nous devons continuer à souligner : l’importance du Myanmar pour la communauté internationale. Nous ne pouvons pas permettre qu’il tombe complètement entre les mains de la Chine ou reste sous le contrôle de la junte. L’angle des terres rares est l’un des arguments les plus forts que nous ayons pour une attention mondiale accrue.

Igor Blažević : Un futur gouvernement démocratique fédéral peut-il annuler les contrats et mémorandums d’accord signés par la junte ? Quelles en seraient les conséquences ?

Sean Turnell : Oui – sur la base d’une longue histoire de précédents internationaux, de tels contrats peuvent et doivent être annulés. En envoyant ce message, nous sapons également la junte maintenant.

Igor Blažević : Y a-t-il une estimation de la quantité de devises étrangères que la Banque centrale birmane possède encore en réserves ? Reçoivent-ils des devises étrangères de la Chine ou de la Russie ?

Sean Turnell : Il est difficile de connaître le chiffre exact, mais les estimations suggèrent qu’ils disposent d’environ 2 milliards de dollars en réserves de change – un montant très faible selon les normes internationales.

En ce qui concerne la Chine et la Russie, ce sont des endroits où la junte dépense de l’argent plutôt qu’elle n’en gagne, surtout pour l’achat d’armes. Bien qu’il y ait quelques gains en provenance de Chine, une grande partie de ceux-ci se font par le biais de l’économie souterraine. Donc, dans l’ensemble, la Chine et la Russie ne sont pas des sources majeures d’entrées de devises étrangères.

Igor Blažević : Y a-t-il autre chose que nous n’avons pas discuté et qui devrait être souligné auprès de la communauté internationale – surtout dans la situation géopolitique actuelle ?

Sean Turnell : Tout se résume à souligner l’importance géopolitique du Myanmar. Nous devons continuer à insister sur le fait que le Myanmar ne peut pas être autorisé à devenir une dépendance complète de la Chine. Cela compte pour l’Europe et pour les États-Unis.

Nous ne devons pas en faire trop, mais souligner cet aspect géopolitique est crucial, car il y a des acteurs très sérieux en Amérique et en Europe qui répondront aux arguments géopolitiques – même s’ils ne se soucient pas beaucoup des arguments sur les droits humains.

De plus, le Myanmar a encore des amis puissants – en particulier au Congrès des États-Unis et dans les parlements européens – indépendamment de qui détient le pouvoir exécutif, que ce soit Trump ou quelqu’un d’autre.

La clé est la persistance. Le Myanmar ne reçoit pas l’attention des médias ou des politiques qu’il mérite, en partie parce que tant de choses se passent dans le monde. Mais la lutte de libération du peuple birman reste une histoire convaincante et urgente, et nous devons continuer à rappeler cela au monde.

Igor Blažević : La junte prétend mettre en œuvre le Plan économique du Myanmar (MEP), sur lequel vous avez conseillé. Est-ce le même plan ? Quel est votre avis ?

Sean Turnell : C’est bizarre. J’ai vu le document. Ils ont légèrement changé le titre de celui que nous avons utilisé en 2020, ajoutant le mot « complet ». Sinon, le document est une totale fantaisie. C’est un conte de fées, pas une vraie politique économique. Personne n’est convaincu.

Igor Blažević : PTTEP de Thaïlande aide toujours la junte à continuer de gagner des devises étrangères. Y a-t-il un moyen d’exercer une pression sur de telles entreprises ?

Sean Turnell : Oui, le plaidoyer international peut et doit cibler ces entreprises. La coopération continue de PTTEP aide la junte à maintenir sa base financière. Les campagnes de pression, la sensibilisation du public et les sanctions coordonnées peuvent tous jouer un rôle dans la limitation de l’implication de ces entreprises.

Igor Blažević : Le kyat continuera-t-il à se déprécier ? Un processus lent ou rapide ?

Sean Turnell : Le taux d’inflation du Myanmar est actuellement d’environ 30 pour cent. Une estimation conservative de la Banque mondiale prévoit qu’il restera au moins à 25 pour cent l’année prochaine. Cela signifie que le pouvoir d’achat du kyat diminuera de 25 pour cent d’ici un an.

Sur la base de la théorie économique simple, le kyat se dévaluera approximativement en ligne avec cela. Avec des taux d’inflation des partenaires commerciaux beaucoup plus bas, nous pouvons nous attendre à ce que le kyat se déprécie d’environ 20 pour cent dans l’année à venir. S’il est d’environ 4 500 kyats pour un dollar américain maintenant, il pourrait passer à 5 000 ou même 5 400 l’année prochaine.

Igor Blažević : Quel est votre conseil sur la manière dont les forces révolutionnaires devraient se présenter sur la scène internationale, surtout avec tant d’acteurs et de factions ?

Sean Turnell : Il est essentiel de maintenir une voix équilibrée et unifiée. Le message clé devrait être qu’il existe une alternative démocratique crédible à la junte – une alternative capable de garantir la stabilité.

La cohérence et la coordination sont essentielles. Soulignez l’unité. Ne cessez pas de mettre en avant les valeurs démocratiques. Soulignez l’importance géopolitique stratégique – ce sont les messages que le monde comprend. Et soyez persévérants.

………………………………….

Igor Blažević est conférencier aux Initiatives Éducatives du Myanmar et conseiller principal au Centre de la Société Civile de Prague.

Sean Turnell est l’ancien conseiller économique d’Aung San Suu Kyi et du gouvernement de la Ligue Nationale pour la Démocratie (NLD), renversé par un coup d’État militaire en 2021.

Vous pouvez retrouvez cette interview en anglais sur le site de DVB ici.