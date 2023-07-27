Atelier | Cartooning for Myanmar/Dessins pour la Birmanie : le dessin de presse, dernier recours pour informer en zone interdite ?

Cartooning for Myanmar est un programme d’accompagnement de sept dessinatrices et dessinateurs birmans en exil, créer par Info Birmanie avec Cartooning for Peace, Visual Rebellion Myanmar et le soutien de Fondemos, Reporters Sans Frontières et la ville de Paris. Il part d’un constat commun :

Quand la répression rend impossible de sortir une caméra, quand il n’y a plus de mots face à une violence extrême, il reste le dessin.

Dessin de Lune Yé

Le samedi 20 septembre, à 17h30, nous avons le plaisir de coorganiser dans le cadre du festival du Monde, un atelier autour de ce projet unique en son genre.

Seront notamment présent :

Christian Lechervy, envoyé spécial pour la Birmanie en appui des efforts internationaux

envoyé spécial pour la Birmanie en appui des efforts internationaux Anne Bocandé , directrice éditoriale de Reporters sans frontières

, directrice éditoriale de Reporters sans frontières T.H.A, artiste et dessinateur birman exilé en France ayant participé au programme

Entre répression extrême et coupure des communications, comment continuer à informer le reste du monde sur la situation tragique de ce pays oublié ? Comment dessiner lorsque l’on vit sous le joug de la junte ou que l’on a pris la route de l’exil face à la brutalité d’un régime qui tue, détruit et isole ?

Cette rencontre interactive réunira un dessinateur birman ayant participé au programme, des personnalités expertes de la région et des médias que le public pourra interroger.

Si vous étiez journaliste, quelles questions leur poseriez-vous ?

Réservez votre place sur le site du festival du Monde ici