IIème édition : Asie sous influence, Asie en résistance

Réservez la date !

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’Info Birmanie participera à nouveau à la journée Asie sous influence, Asie en résistance qui se tiendra le 22 novembre à l’auditorium de l’Hôtel de ville de Paris.



Pour cette deuxième édition et à l’occasion de l’anniversaire des accords de Paris, nous donnons voix à cette Asie des résistances écologiques, qui défend notre planète et rappelle que protéger l’environnement, c’est aussi défendre la justice, la dignité et les droits humains.



Comme l’an dernier, l’évènement aura une après-midi conférence et une soirée spectacle, gratuit mais sur réservation obligatoire.

En attendant de pouvoir vous communiquer le programme complet et le lien de la billetterie, nous avons le plaisir de vous partager l’affiche de cette dernière édition, faite par Thiha, artiste birman réfugié en France.