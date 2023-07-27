La Birmanie s’expose à Paris

Cartooning for Myanmar | Dessin pour la Birmanie
Cartooning for Myanmar est un programme d’accompagnement de sept dessinatrices et dessinateurs birmans en exil, créer par Info Birmanie avec Cartooning for Peace, Visual Rebellion Myanmar et le soutien de Fondemos, Reporters Sans Frontières et la ville de Paris. Il part d’un constat commun :
Quand la répression rend impossible de sortir une caméra, quand il n’y a plus de mots face à une violence extrême, il reste le dessin.
Du 20 septembre au 20 octobre, sur les grilles du parc des Buttes-Chaumont, face au 45 avenue Simon Bolivar, plongez-vous dans l’actualité birmane, mais aussi international.
Une exposition unique en son genre, entre art et information, qui interpelle notre humanité commune.
L’art en résistance | Trajectoire birmanes
Six artistes, six parcours de vie. Tous portent en eux l’amour de leur pays – la Birmanie – la douleur de l’exil, mais aussi une volonté inébranlable de résistance et de liberté. Cette exposition en est le témoignage.
Exposition du 1er au 11 octobre, dans le hall d’honneur de la mairie du 5e, place du Panthéon.
Un projet coorganisé par le groupe Amnesty International – Paris quartier latin, Doh atu – Ensemble pour le Myanmar et Info Birmanie, avec le soutien de la mairie du 5e arrondissement.