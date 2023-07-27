La Birmanie s’expose à Paris

Six artistes, six parcours de vie. Tous portent en eux l’amour de leur pays – la Birmanie – la douleur de l’exil, mais aussi une volonté inébranlable de résistance et de liberté. Cette exposition en est le témoignage.

Exposition du 1er au 11 octobre, dans le hall d’honneur de la mairie du 5e, place du Panthéon.

Un projet coorganisé par le groupe Amnesty International – Paris quartier latin, Doh atu – Ensemble pour le Myanmar et Info Birmanie, avec le soutien de la mairie du 5e arrondissement.