Discours de Noor Azizah lors de la 59ème sessions du Conseil des droits de l’Homme

Traduction de la prise de parole de Noor Azizah, co-fondatrice et directrice du plaidoyer de la Rohingya Maìyafuìnor Collaborative Network, lors de la 59ème session du Conseil des droits de l’Homme, à Genève en juin 2025

Monsieur le Président, Haut-Commissaire, Monsieur le Rapporteur, Chèr.e.s distingué.e.s délégué.e.s

Je viens de rentrer de Cox’s Bazar, le plus grand camp de réfugiés au monde et je n’oublierai jamais ce que j’y ai vu.

Dans un abri sous une chaleur écrasante, une mère Rohingya m’a dit qu’elle ne dort plus depuis des jours, non pas à cause de la chaleur ou de la faim, mais par peur. Elle reste éveillée chaque nuit pour surveiller ses filles et ses garçons: « Je leur dis de ne pas pleurer, de ne pas bouger, parce que l’obscurité ne pardonne pas à des femmes comme nous ». Elle ne va pas aux toilettes après le coucher du soleil. Les femmes qui y vont, se font violer aux abords des latrines.

J’ai rencontré un petit garçon, Abdul Rahman, âgé d’à peine trois ans. Il a reçu une balle dans la jambe, alors qu’il fuyait pour passer la frontière. Son père a été exécuté sous ses yeux. Sa mère l’a porté, couvert de sang, pour traverser la rivière Naf. Elle ne savait pas s’il survivrait.

Dans une clinique MSF, j’ai vu aussi cinq jeunes filles. Elles venaient toutes d’accoucher. Aucune n’avait plus de 15 ans. Toutes étaient devenues mères après un viol. Il ne s’agit pas juste d’une crise, c’est un appel à protéger, un appel à la justice, pour mettre fin à l’effacement de tout un peuple.

Pendant ce temps les rations alimentaires sont réduites, plus de 6 500 centres de formation ont fermé, un demi-million d’enfants errent sans but, et sont exposés à la traite d’êtres humains, aux blessures, au désespoir.

Dans ce climat d’abandon, une nouvelle pression dangereuse s’exerce. Des pressions discrètes s’opèrent sur les réfugiés pour qu’ils rentrent au Myanmar/Birmanie. Mais rentrer vers quoi ?

Selon le Rapporteur, l’Etat Rakhine est toujours une zone de guerre. Les civils Rohingyas sont bombardés et arrêtés, ils disparaissent. Le rapport du Haut-Commissaire est clair : les conditions pour un retour volontaire en toute sécurité et dignité n’existent pas.

Pourtant il est presque impossible de quitter les camps, moins de 1% bénéficie d’un programme de ré-installation. La protection juridique est limitée et l’aide est en train de diminuer drastiquement. Les familles font donc face à un choix impossible: entreprendre un voyage à haut risque pour traverser la mer vers la Malaisie et l’Indonésie ou bien rester prisonnières dans un néant sans fin et un avenir flou.

Soyons clairs: un retour sans garantie des droits n’est pas une solution. Un retour à la surveillance, aux prisons à ciel ouvert, à une situation d’apatridie, ce n’est pas une solution.

Les réfugiés Rohingyas le savent. Ils le répètent : « Nous ne retournerons au Myanmar/Birmanie qu’en qualité de citoyens, en tant qu’êtres humains, et dans la dignité« .

Le futur Myanmar/Birmanie doit inclure les Rohingyas, ce n’est pas une option. C’est une urgence. Mais nous devons être inclus dès à présent et non pas ajoutés plus tard. Nous ne sommes pas des étrangers, nous faisons partie du peuple du Myanmar/Birmanie.

Pour aller de l’avant, j’exhorte respectueusement les États Membres à:

Développer les réinstallations dans des pays tiers,

Fournir une protection juridique, des services éducatifs et des moyens de subsistance à ceux qui ne peuvent pas rentrer,

Augmenter l’aide humanitaire, notamment dans l’État Rakhine, où l’insécurité alimentaire est à la hausse.

Soutenir la justice transitionnelle

Et veiller à ce que tout processus politique au Myanmar/Birmanie comprenne tous les groupes ethniques, notamment les Rohingyas et ce, depuis le début.

Je voudrais terminer en disant ceci : l’apatridie ce n’est pas une catastrophe naturelle, c’est de la violence. Une violence délibérée, intentionnelle, imposée par la loi, les frontières et le silence.

Pour y remédier, il faut plus que des politiques, il faut une volonté politique, il faut du courage, il faut écouter ceux qui ont survécu aux flammes et qui sont encore là, debout, aujourd’hui.

Nous n’attendons pas en silence, nous sommes en train de nous organiser, de reconstruire, de montrer la voie. Nous ne sommes pas juste des victimes, nous sommes des visionnaires.

Ne laissons pas ce jour être une occasion de plus pour le monde de détourner le regard. Mais plutôt celle ou nous sommes enfin vus et crus.

Je vous remercie.

Vous pouvez retrouver la prise de parole de Noor Azizah en anglais ici (à 1h13), ainsi que d’autres prises de parole sur la situation birmane.

Conclusion par Noor Azizah



Merci, Monsieur le Président, et merci au Rapporteur spécial pour vos efforts inlassables et votre engagement continu à établir la vérité face aux crimes atroces en cours.



Alors que nous concluons la discussion d’aujourd’hui, je tiens à saluer le travail important réalisé par de nombreux États membres et mécanismes pour maintenir le Myanmar/Birmanie à l’ordre du jour. Ce n’est pas un travail facile. Mais je dois aussi dire franchement et avec un profond respect que l’inquiétude n’est tout simplement pas suffisante.

La situation au Myanmar/Birmanie ne fait pas que se détériorer. On la laisse se détériorer. Il ne s’agit pas seulement d’une urgence humanitaire. C’est le manque de responsabilité, le manque de volonté politique et l’incapacité à s’attaquer aux causes profondes qui ont rendu cette violence possible pour la communauté à laquelle j’appartiens.



Pour les Rohingyas ce ne sont pas des échecs, mais des réalités vécues dans leur chair : des familles échouées en mer, des femmes confinées dans des camps derrière des barbelés, des enfants nés en exil qui n’ont toujours pas de citoyenneté ou d’identité légale. Il ne s’agit pas d’incidents isolés mais d’un schéma permanent.



Aujourd’hui je demande donc instamment à ce Conseil et à tous les États membres de faire preuve de clarté, et de soutenir les recommandations du rapporteur spécial.

Cela signifie qu’il faut veiller à ce que les voix des Rohingyas, et pas seulement celles des organisations qui parlent de nous, soient au centre de toutes les conversations sur la gouvernance future, la responsabilité et le rapatriement.



Cela signifie qu’il faut utiliser tous les mécanismes internationaux et régionaux disponibles pour faire pression en faveur de la protection des civils dans l’ensemble du Myanmar/Birmanie, y compris les minorités ethniques des communautés Kachin, Karen, Shan et Chin.



Cela signifie qu’il faut reconnaître que le rapatriement sans garanties de sécurité, de justice et de rétablissement des droits n’est pas une solution. C’est un risque.



Excellences, nous ne voulons pas que l’on se souvienne de nous uniquement à travers des récits de souffrances. Nous voulons participer à l’élaboration de solutions. Les Rohingyas ne sont pas des victimes passives. Nous sommes des survivants qui ont de la dignité, de la perspicacité et le droit de rentrer chez eux en pleine possession de leur identité et de leurs droits.



Ne nous retrouvons pas ici l’année prochaine avec les mêmes mises à jour, les mêmes avertissements et les mêmes conclusions.



Je vous remercie de votre attention.