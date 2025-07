Discours de Zue Padonmar lors de la 59ème sessions du Conseil des droits de l’Homme

Traduction de la prise de parole de Zue Padonmar, militante des droits humains et des femmes et première secrétaire du Conseil de sécurité intérimaire de l’État Karenni lors de la 59ème session du Conseil des droits de l’Homme, à Genève en juin 2025

Mesdames et Messieurs les délégués, c’est un grand honneur pour moi de vous parler de la situation désastreuse des droits humains dans mon pays, le Myanmar/Birmanie. Je remercie le Haut-Commissaire et le Rapporteur spécial, pour l’attention constante qu’ils portent à la crise au Myanmar/Birmanie.

Je m’appelle Zue Padonmar. Je suis défenseuse des droits humains et des droits des femmes, originaire de l’état Karenni, une petite région de l’est du Myanmar, à la frontière de la Thaïlande.

Je suis ici pour vous faire part des souffrances inimaginables de mon peuple, aux mains de la junte militaire illégitime. Je tiens également à souligner l’extraordinaire résilience des peuples Karenni et de l’ensemble du Myanmar/Birmanie, et leur aspiration à la démocratie fédérale et au respect des droits humains.

L’Etat Karenni est devenu un champ de bataille. J’ai moi-même survécu aux attaques aériennes de l’armée birmane. Tous les jours la junte cible délibérément les civils au moyen d’avions de chasse, d’hélicoptères et d’artillerie lourde, bombardant régulièrement les écoles, édifices religieux et camps de déplacés.

En dépit de son annonce d’un cessez-le-feu temporaire suite au séisme dévastateur du 28 mars, le jour-même la junte continuait ses attaques contre les civils. Depuis le séisme, la junte a mené plus de 980 frappes aériennes et attaques d’artillerie, tuant plus de 600 personnes et en blessant 1 300 autres.

Les mines restent toujours une menace majeure : depuis le début de l’année, un civil a été tué et huit ont été blessés rien que dans l’état Karenni.

Nous devons faire face aux arrestations arbitraires, à la torture et aux violences sexuelles liées aux conflits. Les femmes et les jeunes filles sont particulièrement vulnérables, victimes de viols collectifs et d’autres formes d’abus de la part des soldats de la junte.

La survie est extrêmement difficile pour la population.

Plus de 3,5 millions de personnes ont été déplacées dans tout le pays. Les familles n’ont plus de maison où retourner. La junte fait preuve d’un mépris total pour la vie humaine. En dépit des souffrances immenses de son peuple, elle détourne l’aide humanitaire à son profit. Elle entrave l’acheminement de l’aide vitale vers ceux qui en ont le plus besoin. Les intervenants en première ligne font de leur mieux pour combler le vide, mais ce n’est pas suffisant.

Pourtant il y a de l’espoir. Je peux témoigner de l’incroyable résilience de notre peuple.

Nos demandes sont claires : la fin du régime militaire et de l’impunité, la mise en place d’un système démocratique fédéral, la reconnaissance internationale et le soutien des structures de gouvernance civiles.

Ces quatre dernières années, notre détermination n’a fait que se renforcer.

En fait, notre vision collective de l’avenir, la démocratie fédérale, est déjà en train de voir le jour. Dans l’état Karenni, nous sommes en train de mettre en place des structures de gouvernance civile. En 2023, nous avons établi le Conseil de sécurité intérimaire de l’État Karenni-IEC.

L’IEC est un gouvernement intérimaire décentralisé qui assure l’implication des communautés et leur participation aux processus de décision à tous les niveaux, tout en veillant à ce que les femmes occupent 35 % des postes de direction.

En dépit des challenges innombrables, nous fournissons des services d’urgence, de l’aide humanitaire, des services éducatifs et de santé et nous établissons l’état de droit à travers tout l’Etat Karenni.

Dans tout le Myanmar/Birmanie, de nouvelles institutions sont établies qui fournissent de l’aide et construisent l’état de droit. Nos efforts construisent les fondations du futur fédéral pour le Myanmar/Birmanie.

Mesdames et Messieurs les délégués, nous avons besoin de toute urgence du soutien de votre gouvernement.

Tout d’abord, nous avons besoin de votre aide pour sauver des vies et soulager les souffrances humaines.

Les coupes récentes dans l’aide humanitaire internationale ont eu un effet dévastateur sur les vies de nos populations vulnérables. Les gouvernements et les donateurs doivent non seulement fournir des fonds suffisants mais également travailler de concert avec les autorités ethniques et les organisations locales de la société civile afin d’apporter l’aide à ceux qui en ont le plus besoin.

Deuxièmement, nous avons besoin de votre soutien pour mettre en place des institutions démocratiques à partir de la base.

Nous avons besoin de votre reconnaissance et de votre soutien technique. Nous avons également besoin que vous vous engagiez à nos côtés et que vous nous aidiez à relever les nombreux défis auxquels nous sommes confrontés. Nous avons besoin que vous reconnaissiez notre vision d’un Myanmar/Birmanie fédéral et démocratique.

Enfin, nous avons besoin de votre soutien pour isoler la junte et mettre fin à ses attaques contre notre peuple.

Stoppez le flux d’armes et de carburant d’aviation vers le régime militaire, dont il se sert pour nous attaquer. Coupez-lui tout accès à l’argent, utilisé pour financer son oppression. Aidez-nous à faire en sorte que les auteurs de ces crimes répondent de leurs actes en vertu du droit international.

Mesdames et Messieurs les délégués, ne fermez pas les yeux sur les souffrances que nous endurons. Je vous demande, ainsi qu’à votre gouvernement, de déployer des efforts concertés pour nous soutenir dans notre lutte contre cette dictature militaire inhumaine.

Je vous remercie de l’attention que vous portez au peuple du Myanmar/Birmanie.

Vous pouvez retrouver la prise de parole de Zue Padonmar en anglais ici (à 1h05), ainsi que d’autres prises de parole sur la situation birmane.