Offre d’emploi : coordinateur.trice Info Birmanie

Fiche de poste

Coordinateur.rice de l’association Info Birmanie

Lieu : France, Paris 20e + 1 à 2 missions/an en Birmanie

Date de prise de poste : 15 juillet 2018

Contrat : CDD 12 mois (renouvelable) – 35 heures

Salaire : 1950 euros bruts + prise en charge 50 % mutuelle et 50% de la carte navigo

Candidatures acceptées jusqu’au 30 juin 2018. Néanmoins, I nfo Birmanie se réserve la possibilité de finaliser le recrutement avant la date de clôture de réception des candidatures.

L’association

Créée en mars 1996, Info Birmanie est une association Loi 1901 d’information et de plaidoyer politique sur les droits humains en Birmanie. Info Birmanie travaille en étroite collaboration avec les organisations de la société civile birmane et internationale et s’appuie sur la mobilisation citoyenne et les médias pour sensibiliser le public francophone à la situation politique, économique et sociale en Birmanie. L’association mène des actions de plaidoyer auprès du gouvernement français ainsi que des instances européennes pour la promotion et la défense des droits humains, de la paix et de la démocratie. Info Birmanie participe au renforcement des luttes des organisations de la société civile locale.

Ses activités sont les suivantes :

Relayer le mouvement de solidarité internationale pour la Birmanie à travers des actions de plaidoyer menées des responsables politiques et diplomatiques français et de l’Union européenne.

Diffuser l’information sur les évolutions en Birmanie en matière de droits humains, de perspectives de paix et de démocratie, notamment à travers la publication d’articles et de rapports, de son bulletin d’information (Les Nouvelles de Birmanie, disponible sur le site www.info-birmanie.org) et de ses relations avec les médias.

Organiser et participer à des manifestations publiques, des conférences, des débats, des projections, la venue d’activistes birmans en France, notamment dans le cadre de campagnes de mobilisation/sensibilisation.

Dans le cadre de ses fonctions, il/elle

Informer/sensibiliser sur la situation en Birmanie et participe aux activités de plaidoyer :

Veille médiatique quotidienne de la presse birmane/internationale et des publications des ONG relatives à l’évolution de la situation politique, économique, sociale et environnementale en Birmanie

Participation à la rédaction de la newsletter mensuelle d’Info Birmanie

Rédaction d’articles, de communiqués de presse ou de notes de synthèse et coordination de l’écriture de rapport

Gestion des relations presses

Coordination des campagnes d’information et de mobilisation

Coordination / mise en place des actions de plaidoyer

Coordination de l’organisation de rencontres et d’événements

Assurer la communication d’Info Birmanie

Animation des réseaux sociaux

Gestion des campagnes mails

Recherche et suivi de partenariats

Réaliser le suivi budgétaire de l’association

Recherche de financements publics et privés

Suivi auprès des bailleurs (rapports d’activités + rapports financier réalisés avec la trésorière)

Mise en place d’opérations de récolte de dons

Profil du candidat

De formation supérieure (min. Bac +3) dans les domaines Relations Internationales, Communication, Sciences Politiques.

Expérience dans le secteur associatif / solidarité internationale

Anglais courant

Forte motivation pour les droits humains et pour les actions de plaidoyer

Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction, aisance relationnelle, force de propositions

Grande autonomie

Expérience de plaidoyer appréciée

Bonne connaissance du contexte birman (enjeux politiques, économiques et sociaux) appréciée

Conditions

Durée du contrat : CDD 12 mois (renouvelable), à temps plein (35 heures)

Salaire : 1950 euros bruts

Documents à envoyer avant le 30/06/2018: CV + Lettre de motivation à adresser à Camille Cuisset par email à camille@info-birmanie.org